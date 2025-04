Si può dare l’olio d’oliva al cane?

L'olio d'oliva può essere dato ai cani, purché in quantità moderate. Nelle giuste dosi non si tratta solo di un condimento, ma di un vero e proprio alleato naturale che può avere effetti positivi sulla salute del cane.

È importante però non esagerare con le dosi e soprattutto sapere quando è il caso di inserirlo nella dieta del nostro amico a quattro zampe.

I benefici dell'olio d'oliva per i cani

L'olio d'oliva è una fonte naturale di "grassi buoni", in particolare di acidi grassi monoinsaturi, che contribuiscono al corretto funzionamento del sistema cardiovascolare. Tuttavia, i cani hanno bisogno di Omega-6, acidi grassi polinsaturi essenziali contenuti nei semi, quindi sarebbe preferibile integrare stabilmente nella dieta del cane olio di girasole o di mais, e usare quello d'oliva in casi particolari.

L'olio d'oliva contiene vitamina E, un potente antiossidante che può aiutare a contrastare i danni provocati dai radicali liberi, rallentando così alcuni processi di invecchiamento cellulare. Questo è particolarmente utile nei cani più anziani.

Un altro vantaggio riguarda il sistema digestivo: nei cani che soffrono saltuariamente di stitichezza può avere un effetto lubrificante per l'intestino. Non va però considerato un rimedio per problemi intestinali frequenti o gravi, per i quali è sempre meglio rivolgersi al veterinario.

Alcune persone integrano l'olio d'oliva per migliorare la qualità del pelo e della pelle del cane: può rendere il manto più lucido e morbido, riducendo la secchezza cutanea, specialmente nei mesi freddi o nei cani soggetti a irritazioni.

Come dare l'olio d'oliva al cane: le dosi consigliate

Quando si decide di introdurre l'olio d'oliva nella dieta casalinga del cane, la prima cosa da tenere a mente è la quantità. Un eccesso, infatti, può provocare disturbi digestivi come diarrea o mal di stomaco, e nel lungo periodo può anche contribuire all'aumento di peso, se non bilanciato con il resto dell'alimentazione. In generale, nella dieta casalinga per ogni 1000 kcal che il cane brucia durante una giornata, si può dare 1 cucchiaio di olio e mezzo di olio a completamento del pasto.

Ma molto cambia a seconda della taglia e dello stato di salute del cane, è quindi fondamentale partire con piccole dosi e osservare la reazione del cane. Per uno di piccola taglia, potrebbe andare già bene mezzo cucchiaino al giorno. Mentre per quelli di taglia media o grande si può aumentare la dose.

L'olio può essere aggiunto direttamente al cibo, preferibilmente al pasto principale. Non è necessario riscaldarlo o trattarlo in alcun modo, anzi, utilizzarlo a crudo permette di conservare intatte tutte le sue proprietà. Alcuni cani lo apprezzano subito, altri potrebbero avere bisogno di un po' di tempo per abituarsi al gusto. In questi casi, è possibile iniziare con una piccolissima quantità e aumentarla gradualmente. È importante anche scegliere un olio di buona qualità, preferibilmente extravergine, perché meno lavorato e più ricco di sostanze benefiche.