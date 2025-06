Si può portare il cane all’estero? Dal passaporto alle vaccinazioni: tutto quello che c’è da sapere

Per viaggiare all’estero con un cane servono passaporto europeo, microchip e vaccinazione antirabbica. Ogni Paese può richiedere vaccinazioni o trattamenti aggiuntivi. Senza documenti, il cane rischia sanzioni o addirittura di essere trattenuto in quarantena.

Puoi viaggiare con il tuo cane all'estero, ma ci sono un po' di documenti e obblighi burocratici da non dimenticare se si vogliono evitare spiacevoli inconvenienti. Innanzitutto, l'animale deve avere la registrazione all'anagrafe canina, e di conseguenza deve avere il microchip. Per oltrepassare il confine è poi necessario il passaporto europeo che include i dettagli relativi alla salute e all'identificazione dell'animale, compresa la vaccinazione antirabbica. Vediamo tutti i requisiti nel dettaglio.

Quali documenti occorrono per viaggiare all'estero con i cani

Per andare in vacanza con il cane senza intoppi devi preparare alcuni documenti fondamentali:

Passaporto europeo: è il documento più importante perché permette al cane di uscire dall'Italia e viaggiare tra i paesi membri dell'Unione Europea. Viene rilasciato dall'autorità sanitaria veterinaria locale e contiene le informazioni principali dell'animale e del suo umano di riferimento come il numero di microchip, le vaccinazioni effettuate, i trattamenti contro i parassiti e altro ancora. Il passaporto deve essere scritto in una delle lingue ufficiali del paese dell'autorità emittente, e in inglese, così da facilitarne la lettura fuori dai confini nazionali; Vaccinazione antirabbica: è necessaria per uscire dal paese e i richiami devono essere somministrati almeno 21 giorni dalla data del viaggio. In alcuni paesi, soprattutto al di fuori dell'Europa, è richiesto anche la titolazione anticorpale, che verifica la presenza degli anticorpi effettivamente presenti nel sangue; Registrazione all'anagrafe canina: è obbligatoria per tutti i cani in Italia, e durante la registrazione viene applicato sotto la cute anche un microchip. Si tratta di uno strumento obbligatorio, ma anche molto utile se il cane viene smarrito, soprattutto all'estero perché può aiutare a ritrovare il cane e restituirlo alla famiglia.

I vaccini necessari per andare all'estero

Oltre al vaccino contro la rabbia, che è obbligatorio per tutti i viaggi all'estero, in alcuni paesi potrebbero esserci profilassi sanitarie aggiuntive. Quindi è meglio non aspettare l'ultimo minuto e informarsi con il veterinario preferito o sui siti ufficiali del paese di destinazione.

La vaccinazione contro la rabbia è un requisito obbligatorio. Nell'Unione Europea questo vaccino deve essere somministrato da un veterinario autorizzato non oltre i 21 giorni prima del viaggio. Se il vaccino è scaduto, deve essere ripetuto, sempre con i 21 giorni d'anticipo sulla data del viaggio necessari.

Potrebbe essere necessario anche il trattamento antiparassitario contro l'Echinococcus multilocularis. Questo trattamento deve essere indicato nel passaporto e somministrato entro un certo periodo (normalmente 24 a 120 ore) prima di entrare in Finlandia, Irlanda, Malta e Norvegia.

Cosa succede se il cane non ha il passaporto?

Viaggiare con il cane senza un passaporto può comportare severe sanzioni. Anche se dopo le nuove regole viaggiare con il cane può sembrare più facile, la realtà dei fatti è ben diversa. All'aeroporto di partenza potrebbe per esempio essere impedito l'imbarco del cane, mentre all'ingresso del paese straniero il personale doganale e sanitario potrebbe rifiutare l'ammissione del cane, richiedere la sua quarantena o, nel peggiore dei casi, decidere di farlo tornare indietro.

Inoltre si potrebbe incorrere in sanzioni amministrative. Per esempio, viaggiare senza un microchip o passaporto può comportare una multa salata. Inoltre, l'animale potrebbe essere soggetto a restrizioni sanitarie che potrebbero mettere fine al viaggio. Per questo è importante pianificare in anticipo e raccogliere i documenti necessari rimanendo sempre vigili circa le scadenze delle vaccinazioni.