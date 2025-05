Cani in aereo: si allarga la possibilità di portare gli animali in cabina

Animali domestici in cabina e non più in stiva: ora sarà più semplice. Il prossimo 12 maggio, con un aggiornamento delle norme che allargano la possibilità di trasportare in aereo gli amici a quattro zampe insieme ai loro umani, verrà estesa la possibilità di portare i propri cani in cabina sull'aereo.

La decisione è contenuta in una delibera dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), l'autorità vigilata dal Ministero dei Trasporti che si occupa della regolazione del settore dell'aviazione civile in Italia. Questa novità cambierà il modo in cui viaggiano moltissimi animali, ma il cambiamento non riguarderà proprio tutti.

Cosa prevede la delibera dell'ENAC per il viaggio in aereo degli animali

Prima della delibera dell'Enac, solo gli animali di taglia più piccola, cioè quelli che non superano un peso che di solito si aggira tra i 7 e i 10 chili, potevano essere ammessi in cabina insieme al loro umano. Questi dovevano essere tenuti all'interno di un trasportino collocato sotto il sedile di fronte al passeggero per tutta la durata del volo.

Le dimensioni del trasportino da collocare sotto al sedile sono molto ridotte



Le dimensioni del trasportino erano quindi estremamente ridotte, e stabilite dalla compagnia aerea di riferimento. I cani che non avevano la taglia per entrare nel trasportino collocato sotto al sedile erano costretti a viaggiare in stiva insieme ai bagagli.

Con l'aggiornamento delle norme del 12 maggio 2025, è consentito il trasporto in cabina di animali domestici, alloggiati all’interno di un apposito trasportino "da collocarsi anche al di sopra dei sedili, purché adeguatamente assicurato tramite le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggi", come specifica una nota del Ministero dei Trasporti (Mit).

La possibilità di collocare il trasportino sopra il sedile dà la possibilità di trasportare cani leggermente più grandi rispetto a prima. Inoltre, il Ministero precisa anche alcune condizioni circa il peso dell'animale: "Il peso complessivo dell’animale e del trasportino può essere superiore ai limiti attualmente previsti, ma non eccedere il peso massimo previsto per un passeggero medio".

Le indicazioni quindi ampliano la platea di cani ammessi in cabina con i loro umani. Verosimilmente, però, restano esclusi i cani di taglia grande e molto grande che faticherebbero a essere collocati nel trasportino anche al di sopra del sedile.

Restano sempre gratuito e permesso in cabina il trasporto dei cani da assistenza riconosciuti se ne è stata presentata richiesta in anticipo e non ci sia un'impossibilità tecnica.