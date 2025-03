Viaggiare in camper insieme al proprio cane: consigli per farlo al meglio

Vivere o viaggiare in van o in camper con un cane è una bellissima esperienza ma bisogna pensare al benessere psicofisico di Fido oltre che alle norme di sicurezza, ai documenti e al come condividere al meglio lo spazio.

La libertà di muoversi portandosi dietro una ‘piccola casa' in cui c'è anche il cane con te. Sono tantissimi i video sui social in cui persone che hanno scelto di vivere in camper o che lo usano per viaggiare condividono la vita su quattro ruote insieme al loro amico a quattro zampe.

Perché sia una vita serena anche per Fido, però, è utile sapere alcune cose – come le leggi da rispettare – e avere delle indicazioni di massima (perché ogni cane è un individuo a sé) su come possiamo garantire che anche per lui sia una bellissima esperienza.

Le norme sulla circolazione

Camper, van o macchina che sia: la legge non cambia. A regolare l'aspetto degli obblighi da seguire quando si trasporta un animale su quattro ruote il riferimento è l'articolo 169 del Codice della Strada. Il dettato normativo così recita:

Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Quell' "è vietato" può indurre in errore, semplicemente invece l'articolo del CdS dice che un singolo cane può anche non essere tenuto all'interno di un kennel, mentre già da due in poi è necessario che vi siano appositi trasportini in cui far stare i quattro zampe. Detto ciò, all'interno del camper valgono le regole che devono essere seguite in macchina: il cane non deve rappresentare un impedimento per il guidatore e importante è che ciò sia fatto anche, ad esempio, con l'apposizione di una separazione tra il lato guida e quello della parte dedicata alla zona dove si vive.

I documenti da avere sempre con sé

Importante, non solo del resto quando si viaggia in van ma in tutte le occasioni in cui ci si allontana insieme al proprio cane, è avere dietro il suo libretto sanitario.

Per i viaggi all'estero altrettanto importante è fornirsi del passaporto europeo per animali da compagnia (cosiddetto “Pet Passport”) che contiene tutte le informazioni anagrafiche e ha una parte relativa alla situazione sanitaria con le relative informazioni sui vaccini effettuati. In assenza di questo documento, praticamente richiesto in tutta Europa, si rischia che il cane possa essere rimpatriato o anche rinchiuso in quarantena in apposite strutture, con spese interamente a carico vostro.

Il passaporto europeo è rilasciato dai servizi veterinari dell’ASL su richiesta dell'umano di riferimento, e solo dopo l’iscrizione dell’animale all'anagrafe nazionale. Sul documento deve essere riportata anche la vaccinazione antirabbica, fondamentale per uscire dall'Italia, che va fatta almeno tre settimane prima della partenza. In alcuni Stati, oltre alla vaccinazione antirabbica, potrebbe essere necessaria anche la titolazione anticorpale che verifica l'efficacia del vaccino. È importante informarsi in anticipo per evitare problemi alla frontiera.

Sicuramente tanto sul libretto sanitario quanto sul passaporto europeo ci sarà il numero di microchip. Per sicurezza, qualora non l'abbiate già fatto, annotatalo comunque anche da un'altra parte in modo tale da essere certi di averlo a disposizione qualora serva.

C'è chi decide anche di fare un'assicurazione sul proprio animale domestico, utile comunque verificare se quella che avete sul vostro camper copre anche eventuali incidenti o lesioni che potrebbe subire il vostro amico.

Il suo spazio a bordo

Lo spazio a bordo di un camper o di un van, a prescindere dalle dimensioni, non deve essere concepito come "piccolo". Il senso della vita in una casa a quattro ruote è rinunciare alle cose superflue ma non dimenticare quelle che sono fondamentali.

Vale per noi e vale anche per il nostro cane che avrà bisogno di un suo luogo di calma e di riposo che, semplicemente, può essere rappresentato dalla sua cuccia.

Indipendentemente dal fatto che lo facciate salire sul letto a dormire con voi, è importante che abbia un posticino tutto suo, dove sceglie autonomamente di andare e anche dove quando gli chiederete di stare a bordo per qualsiasi evenienza Fido si sentirà sereno e acconsentirà con piacere nel farlo. E' il suo angolo di relax e sicuramente un cane già abituato ad averlo in casa non avrà nemmeno bisogno che glielo indichiate la prima volta: saprà bene farvi capire lui infatti se quello che avete scelto lo aggrada o vi darà lui indicazioni per mostrarvi qual è l'angolo del camper in cui gli piace di più stare.

La routine del cane

Che sia la vita in un appartamento, in una villa in campagna o a bordo di un camper, ricordatevi che i cani sono animali abitudinari a cui piace svolgere determinate attività durante la giornata alternate a momenti di riposo e alla pappa. Anche in van la routine ha una grande importanza per il benessere psicofisico di Fido e per per la relazione tra di voi.

La routine la possiamo immaginare in due tempi diversi, ovvero da mettere in atto durante il viaggio e quando poi ci si ferma.

Alla guida non dimenticate mai di fare delle brevi soste tra una meta e l'altra. Uscite con il cane, sgranchitevi le ossa insieme facendo dei giretti: ciò serve non solo per le funzioni fisiologiche ma anche proprio per creare l'abitudine al movimento e alle soste senza che causi stress a nessuno degli ospiti a bordo, cani e umani che siano.

Nei periodi in cui vi stanziate in un luogo che avete scelto, rispettate anche in questo caso un programma del giorno con il cane che preveda in prima istanza un'esplorazione del territorio per fargli conoscere e mappare l'area. Poi ci saranno sempre le passeggiate quotidiane, i momenti da condividere di riposo e quelli da fargli fare da solo ad esempio offrendogli dei masticativi per farlo rilassare, le attività di gioco e il momento in cui si va tutti a dormire.

Lasciarlo da solo

Se un cane è già abituato a rimanere a casa da solo, non soffre di ansia da separazione e non ha alcun problema comportamentale, rimanere a bordo del camper quando voi non ci siete non sarà un problema per lui.

Ciò su cui bisogna stare attenti, a differenza del lasciarlo in casa, sono le condizioni meteo. E sicuramente bisogna porsi il problema nel caso di temperature particolarmente rigide o estremamente calde.

In generale i van e i camper sono dotati di oscuranti e questi non sono solo utili relativamente al meteo ma anche per far sì che Fido sia nella più totale privacy, onde evitare che l'eventuale passaggio di estranei all'esterno del mezzo lo attivino e lo facciano entrare in modalità protettiva o, per altri soggetti, che possa procurare una sensazione di ansia dovuta al percepire un pericolo dall'esterno.

Dal punto di vista delle condizioni atmosferiche, sebbene possa risultare ovvio dirlo, non va mai lasciato un cane chiuso in un veicolo per troppo tempo. E' pur vero che la maggioranza dei camper è coibentata ma anche noi umani all'interno di questi mezzi a motore spento e senza aria condizionata percepiamo il calore in modo molto estremo. Quindi prima di tutto specifichiamo che non bisogna mai lasciare il cane per troppo tempo da solo e in ogni caso ci deve essere sempre una fonte d'acqua. L'oblò va lasciato aperto e le finestre anche, così che vi sia un buon riciclo dell'aria. Nel caso di temperature rigide, valgono le regole opposte, ovvero essere certi che il mezzo è termicamente protetto internamente, l'acqua sempre non deve mancare mai, e in ogni caso il tempo di permanenza deve essere limitato.