Le 5 attività da fare in primavera insieme al cane

Con l'arrivo della primavera persone e cani possono godersi di più le attività all’aperto come lunghe passeggiate in campagna oppure in spiaggia prima dell'assalto estivo., gite fuori porta, incontri con altri cani e picnic, rafforzando il loro legame.

Con l’arrivo della primavera e delle belle giornate anche i nostri cani sembrano avere più energia e voglia di passare del tempo all'aria aperta. Dopo i lunghi mesi invernali trascorsi tra brevi passeggiate e pomeriggi al caldo, questo è il momento perfetto per riprendere tutte quelle attività che si abbandonano quando le temperature si abbassano.

Una passeggiata in campagna, ad esempio, permette di scoprire nuovi profumi e stimola il cane ad esplorare. Anche la spiaggia può essere una meta ideale: approfittando del fatto che in primavera è ancora poco affollata si può lasciare il cane più libero di correre e giocare senza stress.

Passeggiata in campagna

Se il cane ha un buon richiamo e l’area lo permette, lo si può lasciare libero di correre



La campagna è un vero paradiso per i cani grazie agli spazi aperti e ai tanti stimoli che li circondano. Una semplice passeggiata può trasformarsi in un’esperienza ricca di scoperte, tra profumi nuovi, tracce lasciate da altri animali e sentieri tutti da esplorare.

Se il cane ha un buon richiamo e l’area lo permette, lo si può lasciare libero di correre in sicurezza, sempre prestando attenzione all’ambiente circostante e alla presenza di animali selvatici. Portare con sé dell’acqua e qualche snack aiuta a rendere l’esperienza ancora più piacevole, evitando che il cane si affatichi troppo. La primavera, con il suo clima mite, è il momento perfetto per trascorrere del tempo nella natura, godendo della tranquillità della campagna.

Gite fuori porta

Il lago è una meta perfetta per una gita fuori porta ricca di stimoli e divertimento



Un weekend o anche solo una giornata in un posto nuovo può essere un’ottima occasione per far vivere al cane un’esperienza diversa dal solito. Boschi, laghi, colline o persino borghi tranquilli sono mete perfette per una gita fuori porta in compagnia del proprio amico a quattro zampe.

Organizzare un’uscita di questo tipo richiede qualche accorgimento: è sempre bene informarsi sulle regole del posto che si vuole visitare, portare con sé tutto il necessario per il cane e pianificare delle pause durante il viaggio, soprattutto se si deve percorrere una lunga distanza in auto. Una volta arrivati a destinazione, il cane avrà modo di esplorare un ambiente nuovo, camminare accanto al suo umano e vivere un’esperienza stimolante e divertente.

Incontro con altri cani

Non tutti i cani sono interessati ai loro simili, ma per quelli più socievoli le belle giornate sono un ottimo momento per incontrarsi



Anche se non tutti i cani amano trascorrere il tempo con i loro simili, la socializzazione è un aspetto fondamentale nella vita di molti individui. Se il carattere e le esperienze passate lo permettono, le belle giornate primaverili possono essere il momento ideale per fare interagire il cani in un contesto positivo e con amici che già conosce.

Un parco per cani o un’area verde spaziosa sono luoghi perfetti. In questi momenti è fondamentale osservare sempre il comportamento del proprio cane e assicurarsi che l’interazione sia equilibrata e piacevole per tutti. Per i cani che non hanno esperienza o molto giovani si può iniziare con incontri brevi e graduali, magari con un cane che già conoscono. In questo modo si aiuta il cane a sentirsi più sicuro e a vivere l’incontro come un’esperienza non traumatica.

Picnic

Per un cane non c’è cosa più bella di mangiare, esplorare e trascorrere del tempo con la sua famiglia: tutto questo è possibile con un bel picnic



Un picnic all’aria aperta è un’ottima occasione per rilassarsi e trascorrere del tempo con il proprio cane in modo tranquillo e piacevole. Scegliere un prato ombreggiato, stendere una coperta e godersi un pranzo immersi nella natura è un’esperienza che fa bene sia agli umani che ai loro amici a quattro zampe, e rafforza il legame.

Per rendere il momento più speciale anche per il cane si può portare con sé qualche snack tra i suoi preferiti. È sempre importante fare attenzione a cosa potrebbe mangiare accidentalmente e avere con sé una ciotola con acqua fresca per mantenerlo idratato. Dopo il pasto, una breve passeggiata o un po’ di gioco renderanno la giornata ancora più divertente.

Passeggiata in spiaggia

In primavera le spiagge sono poco affollate, è il momento perfetto per dare qualche pra di svago al proprio cane



La spiaggia in primavera è un luogo perfetto da vivere con il proprio cane. Prima dell’arrivo della stagione estiva, infatti, molte spiagge sono ancora poco frequentate e in alcune è anche possibile portare i cani senza restrizioni. Questo permette loro di correre sulla sabbia, giocare con le onde e godere di un ambiente molto diverso da quello a cui sono abituati.

Per vivere al meglio questa esperienza è bene portare dell’acqua per il cane, un asciugamano per asciugarlo se decide di fare il bagno e prestare attenzione alla temperatura della sabbia, dato che anche nelle giornate primaverili il sole può essere forte e arroventarla, scottando le zampe dell'animale. In sicurezza e seguendo le regole però è possibile dargli qualche momento di libertà assoluta, soprattutto se ama nuotare. In questi casi è anche utile avere un telo impermeabile in auto così da evitare i danni alla tappezzeria al momento del ritorno.