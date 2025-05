Quali cani vanno d’accordo con i gatti? 10 razze per una convivenza serena con il micio

Cani e gatti possono convivere serenamente, soprattutto se si scelgono razze canine inclini alla socialità e alla calma. Dal Golden Retriever al Volpino, ecco 10 razze ideali per una vita armoniosa con un micio in casa.

Molti credano che cani e gatti siano nemici giurati, la verità è che possono coesistere e persino diventare ottimi amici se si fa un inserimento corretto. Tuttavia, la relazione tra queste due specie è influenzata da molti fattori che includono l'età, esperienze passate, il carattere, e ovviamente anche la razza del cane.

Alcune razze sono state selezionate con caratteristiche che rendono la convivenza con i gatti molto più facile. Ad esempio, Volpini di Pomerania, Barboncini, Golden Retriever sono solitamente più inclini ad accogliere un gatto a casa grazie al loro carattere amichevole e meno reattivo. Ecco quindi 10 razze particolarmente predisposte a condividere la casa con i gatti,

Volpino di Pomerania

Per favorire la convivenza tra gatto e Volpino di Pomerania è bene separare le zone di riposo, gioco e alimentazione



Piccolo, sì, ma con una grande personalità. Il Pomerania generalmente non cresce oltre i 5 chili, ha un aspetto piccolo e compatto e un pelo morbido e soffice. A dispetto delle dimensioni ridotte in passato veniva impiegato per proteggere i villaggi grazie al suo abbaio. Questo lo rende un cane molto comunicativo e consapevole ciò che accade intorno a lui.

È facile che vada d'accordo con i gatti ma per rendere la convivenza più serena è bene separare le zone di riposo, gioco e alimentazione. Spesso, cane e gatto finiscono per ignorarsi a vicenda, ognuno per conto suo. Il Pomerania non è un grande amante delle interazioni fisiche, quindi si concentrerà più sugli umani, il che può aiutare notevolmente la convivenza.

Barboncino

L’istinto predatorio potrebbe rendere un po’ complicate le relazioni dei Barboncini con i gatti, ma basta fare un inserimento corretto



Il Barboncino è sempre pronto a interagire ed è molto legato ai suoi umani. Esiste in quattro varietà di dimensioni: grande, medio, miniatura e toy, e ha un pelo riccio e lanoso che è la sua firma. Anche se può avere un po' di istinto predatorio, cosa che complica la convivenza con i piccoli animali come gatti e conigli, in generale, questo è rivolto agli animali che incontra fuori casa durante le passeggiate o nel cortile, come uccelli o scoiattoli.

Il Barboncino ha anche un forte desiderio di appartenere al suo gruppo sociale: desidera contatto, relazioni ed è spesso curioso degli altri abitanti della casa, compresi i gatti. Quando riceve ciò di cui ha bisogno in termini di routine e stimoli psico-fisici, raramente infastidisce il gatto. Al contrario, potrebbe addirittura dedicargli del tempo, imparando a rispettarne spazi e tempi.

Lagotto Romagnolo

Per convivere serenamente con i gatti il Lagotto deve concentrare la sua energia all’esterno della casa



Circa 45 cm di altezza e con un peso tipico tra i 16 kg, il Lagotto Romagnolo non è un cane grande, ma uno molto amato dai suoi ammiratori per la sua espressione amichevole e il suo atteggiamento giocoso nei confronti della vita. Il suo pelo ruvido e soffice lo rende immediatamente riconoscibile, ma è la sua personalità a brillare davvero. È l'unica razza di cane specifica per la caccia al tartufo, e questo grazie alla sua curiosità innata e al bisogno di ficcare il naso ovunque, letteralmente.

Ama le lunghe passeggiate in campagna e ha sempre un gran bisogno di dedicarsi ad attività stimolanti. E proprio in questa caratteristica c'è la chiave per una convivenza serena con il gatto: il Lagotto deve concentrare la sua energia all'esterno della casa, permettendo così ai gatti di avere pace tra le mura domestiche.

Labrador Retriever

Al contrario di quello che siamo portati a credere il Labrador può avere un istinto di caccia



Il Labrador Retriever è universalmente noto per essere il cane perfetto. Ha un pelo corto e idrorepellente, solitamente nero, crema o marrone. È estremamente socievole e prova grande empatia per le persone. Tuttavia, può avere forte istinto di caccia, che può limitare gravemente le possibilità di convivenza armoniosa con i gatti. Per questo motivo, le abitudini del cane devono essere valutate attentamente prima dell'ingresso in famiglia.

Se si vuole ospitare un Labrador in una casa che già ospita un gatto, potrebbe essere utile il supporto di un istruttore cinofilo, una figura specializzata che aiuti il cane e l'umano a instaurare una relazione positiva. Se il carattere del soggetto è ben armonizzato, vedrà il vantaggio di catturare il "team familiare" con le sue macchinazioni, e accoglierà anche il micetto, con il quale potrebbe sviluppare una relazione strana ma rispettosa.

Golden Retriever

I gatti con un Golden Retriever possono stare tranquilli



Il Golden Retriever è uno dei cani più popolari per una ragione. È un cane forte, che pesa circa 30 chili e misura 60 centimetri di altezza, è un tipico cane robusto ma di indole dolce. Il suo mantello lungo, chiaro e leggermente ondulato e l'espressione attenta e gentile danno l'impressione che abbia un carattere socievole e aperto. È un cane storicamente selezionato per lavorare a stretto contatto con l'uomo, in particolare per recuperare la selvaggina.

Questa attitudine si nota nella propensione a riportare oggetti e compiacere il suo umano di riferimento. È in grado di leggere i segnali degli amici gatti e adattarsi a loro il più delle volte con una grande facilità. Raramente agisce in modo invasivo o aggressivo nei confronti dei mici.

Terranova

Per il Terranova generalmente il gatto è un coinquilino da tenere d’occhio



Il Terranova è un gigante gentile: 60 chili di cane dall'aspetto potente ma dal temperamento dolce e buono. Il suo manto denso e idrorepellente è perfetto per la vita all'aperto, e ovviamente adora l'acqua. Generalmente coesiste pacificamente sia con le persone che con gli altri animali.

Se un gatto fa parte della famiglia è meno probabile che si verifichino tensioni, e la convivenza è per lo più pacifica. Il Terranova tende a considerare il gatto come un coinquilino da osservare piuttosto che un qualcosa da inseguire. Se mai tenta di socializzare, sarà sotto forma di movimenti goffi, spesso più spaventato dai riflessi rapidi dell'interferone del gatto che dal bisogno di imporsi.

Cane Corso

Il Cane Corso è una razza di tipo Mastino, muscoloso ma non voluminoso e ha un'espressione stoica. Il suo pelo scuro e ispido è corto e può essere nero, fulvo o grigio, tipicamente con strisce. Anche se può apparire minaccioso, sotto la sua severa facciata si nasconde un cane molto leale, sensibile ai segnali del suo umano. A casa, generalmente rispetta la dinamica familiare e se è stato con il gatto sin dall'inizio, non reagisce negativamente. È perfettamente normale per un Cane Corso inseguire una palla di pelo, ma non sempre portano a termine l'inseguimento.

Molte volte hanno paura della "preda", in questo caso il gatto, che improvvisamente si avvicina a loro. Ancora una volta, una giusta introduzione di questi due animali è importante. Se questo è gestito bene, può risultare in una coesistenza pacifica di due personalità abbastanza diverse ma complementari.

Pastore Svizzero Bianco

Il Pastore Svizzero Bianco è una razza non ancora molto diffusa in Italia, ma è ugualmente molto amata per le sue belle caratteristiche e il suo buon carattere. Fisicamente assomiglia molto al Pastore Tedesco, ma la sua caratteristica più evidente è che il suo mantello è bianco, liscio o leggermente ondulato. È un cane intelligente, adattabile e dal carattere tranquillo. Ha un po' di istinto di caccia, ma è più diretto verso l'esterno al di fuori del suo territorio che verso chi condivide la casa con lui. Può creare una convivenza rispettosa con i gatti, purché l'introduzione sia relativamente lenta e gestita con attenzione. Per quanto possibile, fornisci al tuo gatto dei posatoi alti, sicuri e tranquilli in casa dove possa osservare il cane senza il rischio di scappare o essere inseguito. Questo favorisce l'incontro reciproco e spiana la strada per una relazione armoniosa.

Bovaro del Bernese

Il Bovaro del Bernese è una grande razza, l'altezza può superare i 70 centimetri ma nonostante la sua stazza non può fare paura: è affettuoso e protettivo verso tutti i componenti della sua famiglia. Originario della Svizzera, era un cane da lavoro utilizzato per il pascolo e la guardia del bestiame, e spesso tende a vegliare sui membri del suo "gregge", gatti compresi.

È propenso a considerare tutti quelli che vivono a casa come membri della famiglia. Se il gatto è all'interno di un contesto familiare, è probabile che venga visto come un coinquilino da rispettare. Dato un approccio appropriato, e se il tuo micio è abbastanza sicuro di sé, il Bernese sarà un buon compagno anche per il gattino più timido.

Pastore Maremmano Abruzzese

Imponente, orgoglioso e protettivo: il Pastore Maremmano Abruzzese può pesare oltre 40 chili e superare i 70 centimetri di altezza. La sua natura indipendente non indica mancanza di sentimento: è un cane incredibilmente attento alle dinamiche della casa in cui vive e osserva da vicino chi svolge quale ruolo nel gruppo.

Una volta che sa che il gatto non è un pericolo, o è addirittura parte della famiglia, può ignorarlo o addirittura difenderlo. È affamato, infatti, di ciò che succede in casa, ma non nel senso nevrotico: è un cane che ha orgoglio nel suo territorio, e lo fa con quasi nessuna attenzione per un coinquilino peloso.