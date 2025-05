Perché gli uccelli decorano i nidi con oggetti strani e vistosi?

Alcuni uccelli decorano i proprio nidi con oggetti strani e vistosi, inclusa plastica e spazzatura. Secondo un nuovo studio, queste strane decorazioni non attirano i predatori, ma al contrario li tengono lontani. Se c'è infatti una cosa che gazze e corvi proprio non sopportano sono le novità.

Molti uccelli mettono nei propri nidi rifiuti, oggetti di plastica e altre strane e vistose decorazioni. Perché lo fanno?



Un cucchiaio infilato tra i rami, una grossa penna di uccello che spunta dalla cesta o – nei casi più estremi – anche gli spuntoni anti-piccione rubati da tetti e cornicioni. Che senso ha tutto questo per un uccello? In natura, di solito, niente è davvero casuale, e infatti dietro queste decorazioni così insolite e vistose che gli uccelli mettono nei propri nidi potrebbe nascondersi un'ingegnosa strategia per tenere i predatori lontani dalle uova e dai piccoli.

Plastica colorata, fili elettrici e carta stagnola nei nidi: perché lo fanno?

Secondo un nuovo studio, queste strane decorazioni che rendono più visibile il nido non attirano i predatori, ma al contrario li tengono lontani



Negli ultimi anni, molti ornitologi hanno iniziato a notare negli uccelli alcuni strani comportamenti. I passeriformi, in particolare, sembrano avere una certa predilezione per oggetti artificiali e molto vistosi da inserire nei loro nidi. Pezzi di plastica colorata, fili elettrici, ritagli di carta stagnola. Questi oggetti non hanno alcuna apparente utilità nella costruzione del nido: non servono a rinforzarlo né a tenerlo ancorato all'albero, anzi. Al contrario, potrebbero perfino renderlo più visibile ai predatori. E allora perché lo fanno?

Secondo Magne Husby della Nord University e Tore Slagsvold dell'Università di Oslo, il motivo sarebbe in realtà l'esatto l’opposto. Queste strane decorazioni non attirano i predatori, ma li tengono lontani. In particolare, sembrerebbero dissuadere alcuni degli uccelli più astuti, adattabili e temibili di tutti: gazze, corvi e cornacchie. Questi sono i risultati del loro studio pubblicati recentemente sulla rivista Royal Society Open Science.

L'ipotesi della neofobia: alcuni predatori hanno paura delle cose nuove

Un esperimento con diversi nidi artificiali ha dimostrato che gazze e corvi predano con più timore (e dopo più tempo) i nidi decorati. Foto da Husby & Slagsvold, 2025



I corvidi sono tra gli uccelli più intelligenti e adattabili del pianeta. Sono anche animali opportunisti, che molto spesso attaccano e saccheggiano uova e nidi di altri uccelli. C'è però una cosa che proprio non sopportano: le novità. Gli oggetti insoliti, quelli mai visti prima, suscitano in loro sospetto e diffidenza. Proprio come accade a volte anche a noi umani, ciò che non conosciamo ci frena, ci mette in guardia. E questa esitazione potrebbe fare la differenza tra un nido predato e uno lasciato in pace.

Per mettere alla prova la loro ipotesi – chiamato proprio "ipotesi della neofobia" – Husby e Slagsvold hanno condotto un esperimento con tre tipi diversi di nidi artificiali: il primo conteneva solo uova di quaglia, il secondo uova più un cucchiaio di metallo lucido, il terzo uova e grandi penne di uccelli. Hanno poi monitorato il comportamento delle gazze (Pica pica) in un bosco e dei corvi imperiali (Corvus corax) in una discarica, ambienti scelti per testare anche i diversi livelli di familiarità con gli oggetti umani.

Uccelli, rifiuti e altri materiali prodotti da noi, un legame sempre più stretto

Questo studio si inserisce in un filone sempre più ampio di ricerche che mostrano quanto alcune specie di uccelli sappiano adattarsi alle strutture e ai materiali prodotti da noi umani



I risultati parlano chiaro: le gazze impiegavano in media 96 ore per depredare i nidi "normali", ma ben 149 ore per quelli con il cucchiaio e 152 per quelli con le penne di uccello. Anche i corvi rallentavano: 28 ore per i nidi semplici, 34 per quelli decorati con metallo, 43 per quelli con penne. Non si tratta di un deterrente infallibile, è evidente, ma quel tempo guadagnato può fare la differenza per i piccoli nel nidi. Permette ai genitori di difendere meglio il proprio nido o di confondere il predatore abbastanza da scoraggiarlo.

Questo studio, inoltre, si inserisce in un filone sempre più ampio di ricerche che mostrano quanto alcune specie di uccelli sappiano adattarsi alle strutture e ai materiali prodotti da noi umani. Le stesse gazze e le cornacchie, per esempio, stanno imparando a usare gli spuntoni anti-piccione per decorare (o forse proteggere?) i loro nidi. Quelli di alcune specie acquatiche che vivono ad Amsterdam, invece, stanno accumulando plastica e rifiuti a strati ormai da decenni. Ma la vera domanda è un'altra: riusciranno questi stratagemmi a favorire la convivenza?