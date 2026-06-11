Orso avvistato più volte vicino alle abitazioni a Cadine, frazione di Trento: attivati monitoraggio e misure di dissuasione

A Cadine (Trento) un orso è stato avvistato in almeno due circostanze vicino alle case. La Provincia ha attivato un presidio per il monitoraggio e le eventuali misure di dissuasione per allontanarlo.

La Provinicia ha attivato un presidio per il monitoraggio specifico dell’area



A Cadine, frazione del comune di Trento, un orso è stato avvistato in ameno due circostanze e nel giro di pochi giorni in prossimità di alcune abitazioni. Gli episodi, avvenuti il 27 e il 30 maggio, sono stati subito segnalati alla Provincia che ha attivato un monitoraggio specifico dell'area per predisporre eventuali interventi di dissuasione per allontanare e "disabituare" l'animale dall'avvicinarsi ai centri abitati.

Secondo quanto comunicato dalla Provincia autonoma di Trento, il primo avvistamento è avvenuto nella serata del 27 maggio, con l'orso che ha rovesciato un bidone in plastica contenente acqua, mentre il secondo è stato segnalato nel pomeriggio del 30 maggio. In entrambe le occasioni i cittadini hanno contattato la Centrale unica di emergenza, che ha immediatamente coinvolto il personale del Servizio faunistico e del Corpo forestale del Trentino.

L’orso è stato avvistato almeno in due occasioni a Cadine, frazione del comune di Trento



Le verifiche effettuate hanno confermato la presenza di un orso che avrebbe mostrato un comportamento definito "confidente". Con questo termine gli esperti indicano quegli individui che tendono a tollerare più di altri la presenza umana, riducendo la naturale diffidenza che caratterizza la maggior parte degli orsi. Non si tratta necessariamente di animali aggressivi o "pericolosi", ma di individui che possono avvicinarsi troppo a centri abitati, strade o abitazioni, aumentando il rischio di incontri ravvicinati con le persone.

Per questo motivo la Provincia ha avviato tutte le attività di monitoraggio previste e ha predisposto un presidio dell'area con personale forestale. L'obiettivo è valutare l'evoluzione della situazione ed eventualmente attivare interventi di dissuasione, ovvero tecniche che servono a scoraggiare l'orso dal frequentare zone abitate e a ristabilire la sua naturale diffidenza nei confronti degli esseri umani, come dissuasori acustici o luminosi e, in casi particolari, l'utilizzo di proiettili in gomma o spray anti-orso, riservato esclusivamente alle autorità.

La Provincia ha inoltre ricordato che la presenza occasionale di grandi carnivori, come orsi e lupi, nelle vicinanze dei centri abitati è un fenomeno che può verificarsi nei territori alpini e che viene costantemente seguito dai servizi competenti. Ogni segnalazione viene analizzata per individuare le misure più adatte a garantire la sicurezza delle persone e la tutela della fauna selvatica. Gli esperti invitano i cittadini a segnalare sempre eventuali avvistamenti alle Stazioni forestali competenti o, in caso di necessità, al numero unico di emergenza 112.

In questo periodo aumentano le probabilità di incontri ravvicinati



L’estate è ormai alle porte e in concomitanza con l'aumento delle attività in natura come passeggiate ed escursioni, crescono anche le possibilità di incontrare orsi in boschi e sentieri. Madri con cuccioli e giovani in dispersione sono infatti più attivi in questo periodo, per questo è fondamentale conoscere i comportamenti giusti da tenere, come mantenere la calma, evitare movimenti bruschi e allontanarsi lentamente in caso di incontro ravvicinato, evitando di spaventare l'animale.

È inoltre importante adottare le misure di prevenzione indicate sempre dalla Provincia, evitando di lasciare fonti di cibo accessibili agli animali selvatici e proteggendo proprietà, allevamenti e attività agricole con sistemi adeguati, come le recinzioni elettrificate che in Trentino vengono messe a disposizione gratuitamente in comodato d'uso. La coesistenza tra attività umane e carnivori e la sicurezza delle persone e degli animali dipende soprattutto da noi.