Orso inseguito da un’auto in Valtellina, il Parco dello Stelvio: “Non fatelo, è sbagliato e pericoloso”

A Oga, in Valtellina, un automobilista ha inseguito un orso in auto tra le case del centro abitato. Il Parco dello Stelvio avverte: comportamento pericoloso, genera stress e reazioni imprevedibili.

L’orso inseguito dall’auto tra le case di Oga e ripreso dallo stesso automobilista



Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 giugno un orso bruno è stato avvistato tra le case di Oga, frazione di Valdisotto, in provincia di Sondrio. A diffondere la notizia è stato un automobilista che, percorrendo le strade del paese, si è trovato improvvisamente davanti il plantigrado. Nel video, poi condiviso sui social e diventato rapidamente virale, si vede l’animale correre lungo le vie del centro abitato mentre viene inseguito dall'auto con i fari puntati addosso.

Dopo alcune centinaia di metri, percorsi in un paese quasi completamente deserto a quell'ora della notte, l'orso si è poi allontanato facendo perdere le sue tracce. L'avvistamento è stato confermato anche dal Parco Nazionale dello Stelvio, che ha colto l'occasione per ricordare quanto sia importante comportarsi correttamente quando si incontra un animale selvatico.

Perché è sbagliato e pericoloso inseguire un orso con l'auto

Seguire un orso con l'auto, infatti, è un comportamento sbagliato e potenzialmente molto pericoloso, sia per l'animale che per le persone. Un orso spaventato dai fari, dal rumore del motore e dalla presenza ravvicinata di un veicolo può reagire in modo imprevedibile. Nel tentativo di fuggire potrebbe attraversare improvvisamente la strada causando incidenti, entrare nelle abitazioni o sentirsi minacciato e reagire in maniera aggressiva se dovesse incontrare una persona.

Il Parco dello Stelvio ha poi spiegato che quello di Oga non è un caso isolato. La zona, infatti, potrebbe rappresentare un "corridoio ecologico" utilizzato dagli orsi durante i loro spostamenti. Gli individui più giovani, soprattutto i maschi in dispersione, possono percorrere lunghe distanze alla ricerca di nuovi territori o di un partner con cui riprodursi. In questa fase della vita sono particolarmente curiosi e inesperti e possono avvicinarsi più facilmente ai centri abitati.

In caso di avvistamento in auto, bisogna quindi sempre fermarsi se è possibile farlo in sicurezza, spegnere motore e fari, lasciare all'animale una via di fuga e avvisare forze dell'ordine e autorità competenti per segnalare la presenza dell'animale in zona.

Cosa fare in caso di incontro con un orso

In questo periodo, i giovani maschi sono in dispersione e alle ricerca di nuovi territori



Proprio per questo gli esperti invitano i residenti anche a non lasciare all'esterno fonti di cibo facilmente accessibili, come rifiuti organici, cibo per animali domestici o altri scarti alimentari. Se un orso trova cibo vicino alle case può infatti associare la presenza umana a una risorsa facile da ottenere e tornare sempre più spesso nelle stesse aree.

Nel suo messaggio, il Parco ha ribadito che avvicinarsi per scattare foto o video è fortemente sconsigliato, poiché molto pericoloso. Mantenere le distanze e non interferire con l'animale è sempre il modo migliore per evitare situazioni rischiose e permettere all'orso di allontanarsi senza ulteriore stress.

La presenza occasionale di un orso vicino ai paesi alpini, inoltre, non è necessariamente un evento eccezionale. Negli ultimi anni, grazie alla lenta espansione della popolazione alpina, questi grandi carnivori stanno tornando a frequentare territori da cui erano scomparsi da molto tempo. La coesistenza, però, dipende soprattutto dai comportamenti delle persone: evitare inseguimenti, non cercare il contatto e non lasciare cibo accessibile sono regole semplici, ma fondamentali per la sicurezza di tutti.