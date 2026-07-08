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8 Luglio 2026
7:41

Monikuntal e Gotonga: l’amicizia tra due elefantini orfani che ha salvato la vita ad entrambi

Nel centro di riabilitazione CWRC ad Assam, in India, due cuccioli di elefante senza genitori hanno stretto un'amicizia fondamentale per la loro guarigione.

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di Redazione Kodami
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Monikuntal, il piccolo elefante asiatico, è accudito presso il Centro di riabilitazione e protezione degli animali dell’IFAW e del Wildlife Trust of India in Assam, India. (Foto: IFAW–WTI)

Monikuntal e Gotonga hanno in comune l'appartenere alla stessa specie e aver vissuto il trauma di aver perso i genitori quando erano cuccioli. I due elefanti si trovano nel Centro di Benessere e Riabilitazione Animale IFAW-WTI (CWRC) nella regione dell'Assam, in India, e hanno stretto un forte legame di amicizia che gli ha concesso di sopravvivere ai traumi del passato.

La loro storia è un percorso esemplare di ciò che accade purtroppo ancora spesso agli animali selvatici che riescono a sopravvivere all'intervento dell'uomo. Quando Monikuntal arrivò al CWRC nel 2024, era senza famiglia e necessitava di cure intensive. Nel corso dell'anno successivo, il team dedicato del centro lo ha nutrito, gli ha fornito cure veterinarie, si è assicurato che il suo ambiente fosse stimolante e gli ha permesso di crescere normalmente, dandogli tutto ciò di cui aveva bisogno e replicando le esperienze che avrebbe fatto in natura.

A distanza di un anno nel centro è arrivato Gotonga, recuperato anche lui senza la mamma, a solo 1 mese d'età. L'esemplare pesava 97 chili e ha dovuto avere delle cure specialistiche per crescere e sopravvivere che hanno funzionato così bene che a distanza di un altro anno dal suo recupero è arrivato a pesare 228 chili.

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I due esemplari hanno stretto un forte legame, e secondo gli esperti questa amicizia ha contribuito al benessere d'entrambi. Quando infatti Gotonga è stato recuperato e mandato nel Centro di riabilitazione, gli esperti lo avevano collocato nella stessa area di Monikuntal, proprio per favorire la nascita di un legame tra i due. La scelta è stata giusta: da quel momento i due elefanti non si sono più separati e trascorrono la maggior parte delle giornate insieme a passeggiare e giocare anche grazie alle attrezzature ideate come arricchimento ambientale.

Il CWRC è gestito dal Wildlife Trust of India (WTI), dal Dipartimento forestale dell'Assam e dall'IFAW. Ogni cucciolo di elefante salvato riceve le cure individuali necessarie per riprendersi e recuperare le forze: alcuni necessitano di cure mediche urgenti, altri hanno bisogno principalmente di supporto nutrizionale, di una guida comportamentale o semplicemente di tempo per guarire.

Il Parco Nazionale di Kaziranga, dove si trovano i due animali, è una riserva di tigri e un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO-IUCN: questa vasta area protetta ospita 35 specie di mammiferi e 500 specie di uccelli. Ogni anno, diverse specie percorrono le rotte migratorie ancestrali per raggiungere zone più elevate, al riparo dalle inondazioni. Elefanti asiatici e rinoceronti, ad esempio, sono tutti obbligati ad attraversare questo percorso, cercando di evitare auto e camion e molti animali perdono la vita durante la migrazione. Nel caos, tanti si separano dalle loro famiglie o dai loro branchi, come accaduto ai due elefantini.

L'elefante asiatico (Elephas maximus), specie a cui appartengono Monikuntal e Gotonga, è un grande mammifero appartenente alla famiglia degli Elefantidae e all'ordine dei Proboscidea, di cui esistono quattro sottospecie tra cui l'Elephas maximus indicus, anche detto elefante indiano. Può raggiungere un'altezza di circa 3 metri e un peso di 5 tonnellate. La popolazione di elefanti indiani è concentrata principalmente in India, dove si stima che viva circa il 60% degli esemplari asiatici rimanenti. Altre importanti popolazioni si trovano invece in Sri Lanka, Myanmar e Thailandia. Secondo i dati del Center of Elephant and Wildlife della facoltà di Veterinaria dell'Università di Chiang Mai, in Tailandia, il numero di elefanti indiani sta diminuendo ad un tasso allarmante e superiore rispetto a quello degli elefanti africani.

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