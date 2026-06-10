Scontro tra giganti in Nepal: due grossi rinoceronti indiani si sfidano tra le strade e le persone

In Nepal, due enormi rinoceronti indiani si sono sfidati tra le strade di Sauraha, tra lo stupore di turisti e residenti. Le immagini dello scontro sono poi diventate virali sui social.

Lo scontro tra i due maschi tra le strade di Sauraha, in Nepal



Due giganteschi rinoceronti indiani si affrontano in mezzo alla strada, a pochi metri da turisti e persone che osservano increduli la scena con gli smartphone in mano. È successo in Nepal, nei pressi del Parco Nazionale di Chitwan, una delle aree protette più importanti dell'Asia meridionale, e i video dello scontro sono rapidamente diventati virali sui social.

L’episodio è avvenuto a Sauraha, una piccola cittadina molto frequentata dai turisti che visitano il parco per partecipare ai safari naturalistici. Qui gli incontri con gli animali selvatici non sono rari: rinoceronti, cervi, coccodrilli e perfino tigri si avvicinano spesso alle zone abitate. Questa volta, però, i presenti si sono trovati davanti a qualcosa di molto più spettacolare: due enormi rinoceronti maschi che combattevano tra loro in pieno centro abitato.

Lo scontro tra i rinoceronti diventato virale

Nei filmati condivisi sui social si vedono gli animali caricarsi, spingersi, incornarsi e cercare di sopraffarsi a vicenda con tutta la loro massa. Il rinoceronte indiano può infatti superare le due tonnellate di peso ed è uno dei mammiferi terrestri più grandi del pianeta. Nonostante le dimensioni impressionanti e la tensione del momento, nessuna persona è però rimasta ferita e non sono stati segnalati danni seri a cose, auto o negozi.

Molti utenti sui social hanno definito la scena "uno spettacolo irripetibile", mentre altri hanno sottolineato quanto sia ormai sempre più sottile il confine tra gli spazi umani e quelli della fauna selvatica nella regione di Chitwan. In quest'area, infatti, i rinoceronti vengono avvistati sempre più spesso vicino alle abitazioni o mentre passeggiano tranquillamente tra la persone e le auto per le strade.

A Sauraha non è così insolito osservare rinoceronti che passeggiano nelle strade



Dopo la diffusione dei video, le autorità nepalesi hanno invitato turisti e residenti a non avvicinarsi troppo agli animali e a evitare assembramenti durante questi incontri ravvicinati. Anche se i rinoceronti possono apparire tranquilli e generalmente non attaccano le persone, sono comunque animali molto potenti e imprevedibili, soprattutto durante conflitti territoriali o gli scontri tra maschi.

Chi è il rinoceronte indiano

Il rinoceronte indiano (Rhinoceros unicornis) è diffuso soprattutto tra Nepal e India settentrionale



Il rinoceronte indiano (Rhinoceros unicornis) è una delle cinque specie di rinoceronte attualmente viventi, tre delle quali si trovano in Asia. Vive principalmente nelle praterie alluvionali e nelle foreste del Nepal e dell'India settentrionale, soprattutto lungo i grandi fiumi, dove mangia soprattutto erba, foglie, frutti e piante acquatiche. È facilmente riconoscibile per il suo unico corno e per la pelle spessa e pieghettata, che ricorda quasi un'armatura.

Per decenni questa specie è stata a un passo dall'estinzione a causa della caccia illegale e della distruzione dell'habitat. Come accade per gli altri rinoceronti, il suo corno, è ancora molto richiesto nel mercato nero della medicina tradizionale asiatica, anche se non possiede proprietà curative dimostrate. Grazie ai programmi di conservazione e alla protezione dei parchi naturali, la popolazione è però lentamente aumentata negli ultimi anni, anche se la specie è ancora considerata "Vulnerabile (VU)" nella Lista Rossa IUCN.

Oggi il Parco Nazionale di Chitwan ospita una delle popolazioni di rinoceronte indiano più numerose e importanti di tutta l'Asia. La convivenza sempre più stretta tra esseri umani e fauna, tuttavia, sta diventando un problema anche a Sauraha, dove ormai da anni si lavora però per cercare un delicato equilibrio tra turismo naturalistico, conservazione della natura e sicurezza delle persone.