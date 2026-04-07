UN PROGETTO DI
0 risultati
7 Aprile 2026
19:44

In Francia nasce il primo rinopiteco dorato fuori dall’Asia: la scimmia dal muso azzurro è a rischio estinzione

Per la prima volta nasce un rinopiteco dorato fuori dai confini dell’Asia. Il piccolo è nato al ZooParc de Beauval, in Francia, ed è una delle scimmie più rare e particolari del pianeta: pelo arancione brillante, volto azzurro e naso quasi assente.

Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
di Salvatore Ferraro
Immagine
Il primo cucciolo di rinopiteco dorato nato fuori dai confini dell’Asia. Foto di ZooParc de Beauval

Per la prima volta nella storia, un cucciolo di rinopiteco dorato è nato al di fuori dell'Asia. È successo in Francia, allo ZooParc de Beauval, dove l'11 marzo 2026 è venuto al mondo un piccolo di una delle scimmie più rare e particolari del pianeta: i rinopitechi sono conosciuto anche come "scimmie dal naso camuso" per via della loro faccia "schiacciata". Si tratta di un evento che, oltre alla curiosità, ha anche un forte valore scientifico e conservazionistico.

Il rinopiteco dorato (Rhinopithecus roxellana) è infatti una specie classificata come "In pericolo (EN)" nella Lista Rossa dell'IUCN, cioè a rischio concreto di estinzione in natura. Per questo, ogni nascita, seppur in cattività e all'interno di uno zoo, rappresenta un tassello importante per la tutela della specie.

La madre del piccolo, Jindou, era arrivata in Francia nell'aprile del 2025 insieme ad altri due individui – una femmina e un maschio – provenienti dallo Shanghai Wild Animal Park, in Cina. Durante tutta la gravidanza, i ricercatori cinesi e francesi hanno collaborato costantemente, seguendo ogni fase fino al parto con estrema attenzione. I primi giorni di vita sono quelli più importanti e delicati, soprattutto nei primati, e lo sono ancora di più quando la madre è alla sua prima esperienza, come nel caso di Jindou.

non perderti questo articolo
Immagine

Fotografato un rarissimo cucciolo di rinoceronte di Giava: la specie è a un passo dall’estinzione

Ma cosa rende così speciale questa scimmia? Il rinopiteco dorato vive nelle foreste montane della Cina sud-occidentale, in Vietnam e in Myanmar, ambienti spesso freddi e ostili dove la neve può coprire il suolo anche per sei mesi all'anno. Il suo aspetto inconfondibile – pelo arancione brillante, volto azzurro e naso quasi assente – è il risultato di una serie di adattamenti evolutivi a questo clima così rigido. In particolare, il naso "schiacciato" tipico dei rinopitechi – cinque specie in tutto – sembra aiutare a limitare i danni del gelo.

Anche il comportamento sociale di questa specie è abbastanza curioso. I rinopitechi vivono in gruppi organizzati in harem poliginici, ovvero formati da un solo maschio e più femmine con cui si riproduce. Le femmine raggiungono la maturità sessuale intorno ai 5 anni, i maschi verso i 7, e in genere nasce un solo piccolo ogni due anni, dopo una gestazione che dura circa sei o sette mesi.

Immagine
Il rinopiteco dorato (Rhinopithecus roxellana) ha un aspetto inconfondibile: pelo arancione brillante, volto azzurro e naso quasi assente

Nonostante questa struttura sociale così particolare, la cura dei piccoli non è affidata solo alla madre. Il gruppo è altamente cooperativo: i maschi proteggono e accudiscono i cuccioli, mentre anche altre femmine possono allattarli. Questo comportamento, chiamato allonursing (o allattamento non filiale), è relativamente raro nei mammiferi e indica un forte legame sociale all'interno del gruppo. Negli anni 90, a causa della distruzione dell'habitat, della deforestazione e della caccia, la popolazione in natura era crollata fino a circa 16.000 individui.

Oggi si stima che siano circa 27.000 i rinopitechi in natura, un aumento significativo dovuto all'intensificazione degli sforzi di conservazione, come la protezione delle ultime foreste intatte, ma anche a progetti di riproduzione in cattività. La storica nascita avvenuta in Francia si inserisce proprio in questo contesto: una rete internazionale di collaborazione che punta a proteggere – seppur all'interno di zoo e in cattività – una specie ancora fragile.

Continua a leggere su Kodami
Animali Selvatici / Curiosità e Ricerche
Sfondo autopromo
Segui Kodami sui canali social
api url views