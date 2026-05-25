Elefantina rimasta orfana e smarrita ritrova il suo branco in Kenya grazie ai ricercatori: il video del ricongiungimento

Un’elefantina smarrita in Kenya è riuscita a ritrovare la sua famiglia grazie a un team di ricercatori. Rimasta orfana, è stata poi “adottata” dalle zie.

Il ricercatore George Wittemyer insieme all’elefantina durante il ricongiungimento. Foto di Colorado State University



Un'elefantina di appena quattro mesi viene avvistata da sola, lontana dal suo branco. Succede nel cuore della riserva di Samburu, nel nord del Kenya, dove ha inizio una difficile missione di salvataggio che regalerà un momento unico sulla vita emozionale e intima degli elefanti africani. Disorientata e senza la madre, la piccola è entrata in un'area attrezzata per turisti dove gli operatori, dopo averla messa al sicuro, hanno contattato un gruppo di ricercatori che da anni studia gli elefanti africani nella regione.

A guidare il team di soccorritori era George Wittemyer della Colorado State University, uno dei massimi esperti di elefanti africani di savana. Da quasi trent'anni Wittemyer segue le famiglie di elefanti della riserva, osservandone nascite, morti, spostamenti e relazioni sociali. Grazie a questa lunga attività sul campo, i ricercatori sono così riusciti a capire rapidamente a quale gruppo familiare appartenesse la piccola smarrita.

Il momento del ricongiungimento, ripreso in video, mostra tutta la complessità emotiva e sociale di questi mammiferi. Quando il gruppo ha individuato la cucciola, una femmina adulta chiamata Adelaide – probabilmente una zia – si è avvicinata per prima. Ha emesso alcune vocalizzazioni profonde e la piccola ha risposto subito. In pochi secondi tutto il branco si è mosso verso di lei, circondandola con barriti, contatti fisici e vocalizzazioni a bassa frequenza che gli elefanti usano per comunicare anche a grandi distanze.

Secondo Wittemyer, si è trattato di una vera e propria "cerimonia di saluto", un comportamento tipico degli elefanti quando si ritrovano dopo una lunga separazione. Gli elefanti africani di savana (Loxodonta africana), infatti, vivono in società molto coese guidate da femmine adulte esperte, le matriarche. I legami familiari possono durare tutta la vita e le femmine del gruppo collaborano tra loro nell'allevamento dei piccoli, proteggendoli e accudendoli tutte insieme.

Wittemyer mentre disseta l’elefantina smarrita. Foto di Colorado State University



Poco dopo il ricongiungimento, i ricercatori hanno scoperto il motivo del suo smarrimento: il corpo della madre della cucciola, una femmina chiamata Sylvia, era disteso a terra e senza vita. Probabilmente era morta per cause naturali e a quel punto le altre femmine della famiglia hanno iniziato a occuparsi direttamente della piccola. Un'altra zia, Markle, che aveva perso il proprio cucciolo pochi mesi prima, ha persino allattato l'elefantina rimasta orfana.

Tuttavia, il giorno successivo il gruppo ha vissuto un altro momento di tensione. La cucciola era rimasta sola e immobile vicino a un corso d'acqua mentre il branco si era spostato più in alto. I ricercatori hanno temuto il peggio, ma dopo circa un'ora la piccola si è svegliata e ha iniziato a richiamare la famiglia. Gli adulti sono tornati immediatamente indietro e Adelaide ha guidato il branco fino a lei, aiutandola poi a risalire l'argine.

Scene come queste aiutano a comprendere quanto siano articolate le relazioni sociali degli elefanti. Negli ultimi anni il gruppo di ricerca di Wittemyer ha infatti documentato comportamenti sempre più complessi, arrivando anche a mostrare come gli elefanti potrebbero usare richiami vocali specifici simili a "nomi" individuali per riconoscersi tra loro. Ed è anche per questo che storie come quella della piccola elefantina di Samburu hanno un valore speciale: mostrano la straordinaria complessità delle rete sociale che tiene unite le loro famiglie.