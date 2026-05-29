Nasce in Portogallo il primo santuario per elefanti: si trova a Alentejo, al confine con la Spagna

Il santuario in Portogallo, a 200 chilometri da Lisbona, ospiterà 600 animali ancora tenuti in cattività in tutta Europa. I primi ad essere trasferiti saranno Julie, l'ultima elefantessa da circo del Portogallo, e Kariba che arriva dal Belgio.

Julie e Kariba saranno le prime elefantesse a calpestare i primi 28 ettari di terreno su cui sorge il primo santuario per elefanti in Europa. Si trova ad Alentejo, al confine con la Spagna, a 200 chilometri da Lisbona ed è un progetto che mira a coprire un totale di 405 ettari totali.

Il centro è stato fondato da Pangea, un'organizzazione dedita proprio alla tutela dei pachidermi, che per la creazione del santuario si è ispirata a grandi strutture presenti in Asia e Africa secondo un approccio gestionale approvato dai maggiori esperti di elefanti in cattività e biologi specializzati in elefanti selvatici.

Il santuario vedrà

Julie è l'ultima elefantessa da circo del Portogallo e l'accordo per il suo trasferimento, come comunicato dall'associazione, è stato raggiunto volontariamente, "in uno spirito di impegno condiviso per il benessere dell'animale". Ha vissuto tutta la sua vita in cattività, dopo essere arrivata in Portogallo dall'Africa meridionale da giovane, entrando a far parte del circo Cardinali nel 1988. Fu ritirata dalle esibizioni nel 2024, quando il divieto portoghese sull'uso di animali selvatici nei circhi entrò pienamente in vigore, e il suo ultimo compagno rimasto morì nello stesso anno.

Julie



Kariba è un'altra elefantessa africana, di circa 40 anni, che verrà trasferita da uno zoo belga dove ha vissuto in solitudine per tutta la vita. Il suo trasferimento è particolarmente complicato e le sue condizioni vengono aggiornate costantemente sul sito dell'associazione. Da poco Pangea ha reso noto infatti che i tempi per il suo arrivo si sono allungati perché pochi giorni prima del suo trasferiment, le è stato scoperto un ascesso alla zampa che richiede cure prima che possa viaggiare in sicurezza.

Kariba



Il santuario di Pangea è dedicato a fornire agli elefanti come Julie e Kariba lo spazio, l'ambiente e la compagnia di cui hanno bisogno per soddisfare i loro bisogni primari. Gli elefanti residenti saranno inoltre accuditi da un team di specialisti con le competenze necessarie per supportare la loro salute e il loro benessere negli ultimi anni di vita.

Kate Moore , direttrice generale di Pangea ha così commentato l'inizio delle attività e la lunga storia di sfruttamento degli elefanti per gli spettacoli: “Molti circhi e alcuni zoo in Europa stanno arrivando al punto – a causa di cambiamenti legislativi, della perdita di un compagno o semplicemente della decisione di trasferirsi – in cui tenere gli elefanti non è più possibile o opportuno. Lavorare in collaborazione con i proprietari per trovare la soluzione giusta è fondamentale per il nostro modo di operare, come lo è stato con il Víctor Hugo Cardinali nel caso di Julie. I trasferimenti di elefanti sono complessi e il loro continuo coinvolgimento è prezioso”.

In Italia la legge delega che vieta l'utilizzo degli animali nei circhi è ancora al palo. Continua a mancare il decreto attuativo, rimandato per la terza volta dal ministro Giuli a dicembre del 2026.