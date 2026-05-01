Il Jordan World Circus non farà più spettacoli con gli elefanti: “liberata” l’elefantessa Viola

Viola, elefantessa di 56 anni sfruttata nei circhi USA, era fuggita più volte e le sue condizioni di salute erano pessime. Dopo le proteste della PETA, il circo ha eliminato gli elefanti dagli spettacoli. In Italia, invece, resta rinviato al 2026 il divieto di animali nei circhi.

Una delle proteste degli animalisti della Peta per chiedere di non far più esibire Viola l’elefantessa nei circhi



Il 17 aprile del 2024 un'elefantessa, chiamata Viola, era diventata tristemente nota negli Stati Uniti. L'animale era fuggito in strada a Butta, in Montana, durante una tappa dello spettacolo del Jordan World Circus. Da quel momento si erano accese le luci non dei riflettori dei tendoni ma della cronaca sulle condizioni in cui versava all'interno della struttura, insieme agli altri animali selvatici usati per gli spettacoli.

Viola ora è "libera", nel senso che la direzione del circo ha reso noto di aver rimosso gli elefanti dai suoi spettacoli. A ricordare le condizioni in cui era detenuta è stata la PETA che ha annunciato la decisione del circo, dopo aver messo in atto decine di campagne di protesta durante le tappe del tour statunintense, aver fatto inviare oltre 600.000 email dai sostenitori e con dei reclami formali al Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti.

Viola ha 56 anni, è stata obbligata ad esibirsi praticamente ogni giorno, nonostante l'età avanzata e i riscontrati problemi alle zampe e alle articolazioni. Il circo prendeva in affitto lei e altri animali, come denuncia l'associazione, "da gestori notoriamente crudeli come il Carson & Barnes Circus, trasportandoli di città in città, trattandoli come oggetti di scena usa e getta e privandoli di qualsiasi parvenza di vita naturale".

Quando era fuoriuscita dal circo a Buta, non era la prima volta che scappava: era già accaduto due volte, nel 2010 e 2014. Viola ha trascorso gli ultimi cinque decenni incatenata al circo Carson & Barnes, ha tentato di fuggire dai suoi aguzzini almeno quattro volte in totale secondo quanto riporta la PETA ed è stata costretta ad esibirsi in quasi 200 spettacoli solo nel 2025.

In Italia, intanto, langue ancora l'attuazione della legge delega 106/2022 che prevede la graduale dismissione degli animali nei circhi, ma la sua applicazione è stata ripetutamente rinviata per ben tre volte, l'ultima dal ministro della Cultura Giuli, al 31 dicembre 2026, prolungando l'uso di animali nonostante la crescente sensibilità pubblica.