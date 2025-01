Meghan Markle piange la morte del suo cane Guy: «Era il migliore, ho pianto troppe lacrime»

La duchessa del Sussex Meghan Markle ha detto addio al suo cane, il Beagle Guy. «Ho pianto troppe lacrime per poterle contare. Grazie per tanti anni di amore incondizionato, hai riempito la mia vita», è il messaggio d'addio su Instagram.

Meghan Markle con il marito Harry e il cane Guy



«Grazie per tanti anni di amore incondizionato, mio dolce ragazzo. Hai riempito la mia vita in modi che non conoscerai mai». È l'addio che la duchessa del Sussex Meghan Markle fa al suo cane, il Beagle di nome Guy, suo compagno di vita per 1o anni.

Guy è venuto a mancare per le conseguenze di un brutto incidente che lo ha costretto a subire interventi chirurgici per diversi mesi. A lui la duchessa e attrice dedica una lunga lettera piena d'amore e un video sul profilo Instagram appena aperto in cui compare anche il principe Harry: «Era con me a Suits, quando mi sono fidanzata (e poi sposata), quando sono diventata mamma…. era con me per tutto: la tranquillità, il caos, la calma, il conforto».

Come ha raccontato la stessa attrice della serie legal Suits, Guy è con lei da moltissimi anni, precisamente dal 2015, quando lo ha adottato da un rifugio per cani. «Gli erano stati dati pochi giorni di vita. L'ho preso al volo…. E mi sono innamorata – racconta – Lo chiamavano “il piccoletto” perché era così piccolo e fragile, così l'ho chiamato “Guy”. Ed era il miglior ragazzo che una ragazza potesse desiderare». Guy infatti in inglese significa "ragazzo".

Guy ha accompagnato Markle durante l'arco più intenso della sua vita: quando ha abbandonato la vita da attrice negli Stati Uniti per sposare il principe Harry d'Inghilterra, con il quale vive tutt'ora. Dopo un lungo periodo in cui la coppia si è distaccata dalla casa reale preferendo vivere in Canada e Stati Uniti, recentemente i due hanno comprato casa in Europa e sono tornati a frequentare l'Inghilterra. Proprio qui è avvenuto l'incidente fatale che ha portato alla morte di Guy.

«Poco prima che mi trasferissi nel Regno Unito, ebbe un terribile incidente che lo costrinse a subire interventi chirurgici per diversi mesi e a non poter lasciare la clinica – spiega Markle – I medici dissero che non avrebbe mai più camminato, ma il dottor Noel Fitzpatrick disse che poteva farcela. Io e H. andavamo in macchina fino a tarda notte, dopo l'orario di lavoro, per vedere Guy mentre si riprendeva nel Surrey per mesi e mesi. Sarò sempre grata a Noel e alla sua équipe, all'équipe del Queen West Animal Hospital ai nostri veterinari di adesso, agli amici e alla comunità: grazie per averlo amato così tanto».

Guy era al fianco dell'attrice quando ha avuto i suoi figli, Archie e Lilibet Diana, e anche quando recentemente ha deciso di tornare sullo schermo con un nuovo programma targato Netflix "Whit Llove, Meghan".

«Poiché molti di voi vedranno Guy in questa nuova serie, spero che capirete perché sono così devastata dalla sua perdita. Credo che anche voi potreste innamorarvi un po'». E infine l'ultimo addio al suo compagno di mille avventure: «Ho pianto troppe lacrime per poterle contare: quel tipo di lacrime che ti fanno entrare nella doccia con l'assurda speranza che l'acqua corrente sul viso possa in qualche modo farti passare la voglia di sentirle, o far finta che non ci siano. Ma ci sono. E va bene anche così».