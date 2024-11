Luca Bizzarri dice addio al suo cane Smog: «Mi mancherai amico mio, mi hai insegnato ad amare»

«Addio Smog. Eravamo proprio belli insieme. Che tu possa trovare tutte le pigne da rincorrere del mondo». È l'addio che l'attore Luca Bizzarri fa al suo cane, il Pastore Tedesco Smog, suo compagno di vita per 13 anni.

Smog è venuto a mancare il 24 novembre 2024 per cause che l'attore genovese non ha reso note. Solo poche righe su Instagram per ricordare l'amicizia nata nel 2011 e che per oltre dieci anno lo ha accompagnato nella sua quotidianità: «Mi mancherai, amico mio, io ti ho insegnato ad aspettarmi fuori dai negozi, tu mi hai insegnato ad amare. Smog 5/9/2011 24/11/2024».

Tanti i messaggi di cordoglio e solidarietà arrivati dagli amici e dai colleghi, ma anche dai tanti utenti che si sono affezionati a entrambi. Luca infatti oltre al percorso televisivo, spesso condiviso con Paolo Kessisoglu, si è dedicato a progetti personali come il seguitissimo podcast di Chora Media "Non hanno un amico".

Proprio durante l'ultimo episodio, il numero 529, Luca dedica a Smog una lunga lettera in cui ripercorre la loro storia di amicizia, in cui molte persone possono ritrovarsi: «Mi chiedevo se sarei stato in grado e ogni giorno che passava mi rendevo conto solo di una cosa: che era più facile del previsto, che amare qualcuno e prendersi cura di qualcuno non è quel disastro che pensavo».

Nel corso dei lunghi anni insieme Luca ha spesso condiviso i momenti divertenti della sua vita con l'amico Smog: i giochi al parco in autunno, i tuffi in piscina d'estate, la prima gita al lago. Ma hanno attraversato anche attraversato episodi difficili, come quando nell'estate del 2022 il comico ha ricevuto la visita dei ladri mentre in casa c'era il Pastore Tedesco, una preoccupazione subito scemata grazie a un pizzico di fortuna.

Luca grazie a Smog ha imparato che oltre a sé esiste un mondo di amore e condivisione con l'altro, una dimensione in cui i padroni sono gli animali. «Da qui fuori te ne sei andato, ma da qui dentro no».