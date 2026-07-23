Lupo di Camaiore, non c’è stato alcun attacco al bambino: non c’erano persone in giardino quando è arrivato l’animale

Gli accertamenti effettuati dalle autorità smentiscono l'attacco al bambino a Camaiore: quando il lupo è arrivato nel giardino c'era solo il cane di famiglia, poi ucciso nello scontro. Lo ha detto il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, durante la trasmissione Morning News su Canale 5.

Il sindaco ha detto che non c'erano persone all'esterno dell'abitazione quando è arrivato il lupo



Non c'è stato alcun tentativo di attacco nei confronti di un bambino né di altri membri della famiglia coinvolta nell'episodio avvenuto nei giorni scorsi a Orbicciano, frazione di Camaiore, in provincia di Lucca. Gli accertamenti effettuati da Regione Toscana, Polizia Locale e Carabinieri Forestali hanno infatti chiarito che, quando il lupo è arrivato nel giardino dell'abitazione, all'esterno non c'era nessuno: né adulti né bambini, che si trovavano tutti all'interno della casa.

A confermare la ricostruzione è stato il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, intervenuto durante la trasmissione Morning News su Canale 5. Secondo quanto emerso dalle verifiche delle autorità, il lupo si è avvicinato al giardino non recintato, confinante con il bosco, probabilmente attirato dall'odore della grigliata. Qui ha incontrato il cane della famiglia, Destiny, con il quale è nato uno scontro che si è concluso con la morte dell'animale, ritrovato il giorno successivo.

Questa ricostruzione smentisce quindi la versione circolata nelle ore immediatamente successive ai fatti, secondo cui il cane avrebbe salvato un bambino di due anni dall'attacco del lupo. Secondo quanto raccontato dal sindaco, invece, le persone sono uscite dall'abitazione solo dopo il confronto tra il predatore e il cane e non sono mai state aggredite.

All'esterno era presente solo il cane di famiglia. Smentita la versione circolata nelle ore immediatamente successive ai fatti



L'episodio resta comunque significativo perché mostra quanto possa aumentare la probabilità di incontri ravvicinati tra lupi e persone quando abitazioni e giardini si trovano a ridosso di aree boscate e non sono presenti adeguate recinzioni. Tuttavia, in un clima già molto acceso sul tema lupo e grandi carnivori nel nostro paese, andrebbe trattato con estrema cautela, per evitare di strumentalizzare episodi non verificati che non fanno altro che alimentare allarmismo e disinformazione.

Anche il comportamento del cane rientra nella sua normale etologia e no nc'è nulla di "eroico" in quello che è accaduto. Un cane di famiglia tende infatti a difendere il proprio territorio e il proprio gruppo sociale di fronte a qualsiasi intruso, anche mettendo a rischio la propria incolumità. Allo stesso modo, anche il lupo ha seguito il proprio comportamento naturale. Per questo gli esperti invitano a evitare letture basate su concetti come "eroismo" o "sacrificio", che attribuiscono agli animali motivazioni tipicamente umane e rischiano di alimentare una narrazione distorta del rapporto con la fauna selvatica.

L'accaduto riporta invece l'attenzione sull'importanza della prevenzione e su una comunicazione che deve necessariamente essere più attenta e consapevole. In territori dove la presenza del lupo è ormai stabile e spesso conflittuale, misure come recinzioni efficaci e altri sistemi di protezione rappresentano gli strumenti più utili per ridurre il rischio di incontri e favorire una convivenza più serena tra persone, animali domestici e grandi carnivori.