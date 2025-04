“L’ultimo spettacolo”, il film che racconta la più grande liberazione di animali da circo

Il film "L’ultimo spettacolo" di Andrea Morabito racconta la più grande liberazione di animali da un circo in Italia. Unendo arte e attivismo la pellicola vuole mandare un messaggio al Ministro Giuli affinché finalmente dia attuazione alla legge per abolire l'uso di animali negli spettacoli circensi, come racconta Morabito: "Questo film nasce per spingere l'opinione pubblica a comprendere che l'utilizzo degli animali nei circhi va superato per legge una volta per tutte".

Un cavallo con una tigre sulla schiena che traina un carretto con un orso incatenato sopra. Non è un film horror ma la messa in scena di una compagnia circense ben nota alle cronache per le condizioni a cui erano sottoposti i suoi animali, tanto da essere oggetto nel 2014 del più grande sequestro della storia italiana.

La vicenda del Circo Martin nei giorni in cui era attendato ad Arzachena (Olbia-Tempio) torna protagonista con il film L’ultimo spettacolo, l’opera prima di Andrea Morabito, giornalista, regista e attivista dell'associazione animalista Lav, che in 70 minuti ha racconatto la storia della più grande liberazione di animali da un circo.

Raggiunto da Fanpage.it Morabito spiega la genesi della sua opera, una combinazione di arte e attivismo: "Questo film nasce per creare consapevolezza e per cercare di spingere l'opinione pubblica a comprendere che l'utilizzo degli animali nei circhi va superato per legge una volta per tutte".

Il film è anche un invito al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a firmare i decreti attuativi della legge delega in materia di spettacolo, approvata nel 2022 ma rimasta lettera morta per la mancanza di quest'ultimo, fondamentale, passaggio. La legge, tra le altre disposizioni, prevede anche la progressiva dismissione dell'uso di animali negli spettacoli circensi.

Il regista: "Storia emblematica per raccontare lo sfruttamento di oggi"

La scelta del regista e attivista della Lav di raccontare la vicenda del Circo Martin non è causale: proprio all'associazione infatti vennero affidati gli animali sequestrati nel corso dell'operazione "Arca di Noè". A distanza di 11 anni da quel giorno gli animali tornano protagonisti, insieme ai volontari che si sono battuti per loro, con la consapevolezza che scene simili continuano a ripetersi sotto ogni tendone.

"Abbiamo voluto raccontare una storia specifica, quella di un gruppo di 20 animali che nel 2014 sono stati messi sotto sequestro, dopo che un lungo processo di indagini, di relazioni veterinarie, di sopralluoghi all'interno del circo ne ha accertato il maltrattamento – spiega il regista – Dopo il sequestro sono stati recuperati e la loro vita da quel momento è cambiata".

Questa non è solo la rievocazione di un fatto di cronaca, ma la realtà di migliaia di animali, almeno 2 mila secondo le stime della Lav, che vivono in condizioni incompatibili con la loro natura. Per Morabito è adesso che il ministro Giuli ha un appuntamento con la storia che non può più essere rimandato: "Questo è un anno molto importante, speriamo che finalmente dopo i rinvii dei chi lo ha preceduto, il Ministro firmi i decreti e diamo modo all'Italia di mettere un punto all'utilizzo di animali nei circhi per effetto della legge".

L'emanazione dei decreti attuativi è stata rimandata ben cinque volte, impedendo così il realizzarsi di un traguardo atteso dagli attivisti, ma questa volta, entro il 18 agosto Giuli è chiamato a firmare. Un invito arrivato anche attraverso il murale realizzato a Roma dall'artista Harry Greb che raffigura Giuli nelle vesti di domatore mentre regge una pergamena che recita: "L'ultimo spettacolo degli animali".

"Speriamo che questo possa essere l'anno giusto, per noi, ma soprattutto per gli animali ancora in gabbia".

Il film

Il film L'ultimo spettacolo è prodotto dalla Lav grazie al contributo dei soci e dei sostenitori, è distribuito nelle sale cinematografiche da Mescalito Film, lo stesso di Food For Profit, il documentario di Giulia Innocenzi.

L'opera racconta anche la storia della tenacia dei volontari e attivisti della sede Lav di Cagliari che per anni, nonostante il nulla di fatto ogni volta che veniva presentata una denuncia o una richiesta di controllo, hanno tenuto duro, fino alla svolta. Dal 7 aprile il film sarà distribuito in diversi cinema in tutta Italia.