L’Egitto vieta gli spettacoli con animali in hotel e villaggi: svolta a tutela dell’incolumità delle persone

La Camera egiziana delle strutture turistiche e della ristorazione ha introdotto il divieto immediato di spettacoli con animali in hotel e villaggi turistici. La misura punta a migliorare sicurezza, standard e a migliorare l'immagine del Paese.

Nei villaggi turistici dell'Egitto non possono essere messi in scena spettacoli con animali. Non è la prima decisione presa in tal senso, già nell'ottobre del 2020 il Ministero del turismo e delle Antichità aveva annunciato di essere pronto a dare il via libera alla realizzatone del divieto assoluto relativo alle passeggiate a cavallo e in cammello intorno alle aree archeologiche, cosa che è stata poi messa in pratica direttamente da grandi aziende turistiche, come la catena Mariott, nel 2025.

Questa volta ad intervenire direttamente dentro i luoghi di divertimento creati apposta per il turisti nel paese arabo è stata la Camera egiziana delle strutture turistiche e della ristorazione che ha promulgato una direttiva rivolta a tutti gli operatori del settore.

Secondo quanto emerge dalla stampa locale, l'organismo che regola il settore dell’ospitalità nel Paese ha realizzato una circolare, la n. 1 del 2026, che vieta esplicitamente l’uso di animali, domestici e selvatici, in qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento all’interno di hotel e villaggi turistici. Di solito questo tipo di indicazioni presentano un tempo di adeguamento, ovvero concedono alle aziende un determinato arco temporale per mettersi in regola, ma questa volta l'indicazione è perentoria: da subito non dovranno più utilizzare animali a questo scopo.

Il punto di partenza che ha smosso le acque non è il benessere animale in quanto tale, ma la sicurezza delle persone nell'ambito di questo tipo di attività in cui vengono messe a stretto contatto con gli animali. Le autorità hanno anche sottolineato che la decisione mira a salvaguardare la reputazione del settore turistico egiziano, allineandolo ai moderni standard di sicurezza.

La Circolare nasce dunque dalle preoccupazioni sollevate in merito ai rischi per la salute di visitatori e personale durante gli spettacoli con animali, quindi ben lontana da una svolta "animalista" ma animata appunto dal desiderio di migliorare l'immagine del Paese dal punto di vista della reputazione lì dove incidenti ne sono successi e l'eco soprattutto attraverso i social rischia di diventare un boomerang per le entrate del settore.