Genova dice no al circo con gli animali: divieto di attendamento per “Africa” di Paolo Orfei

Lo spettacolo itinerante del circo Africa di Paolo Orfei doveva fare tappa a Genova dal 12 al 16 febbraio. Ma i cittadini della Superba non vedranno alcun tendone alzarsi e, soprattutto, nessun animale esibirsi sul territorio del capoluogo ligure.

Il Comune ha infatti rifiutato di concedere l'autorizzazione all'attendamento e ha anche fatto qualcosa di più. La Consigliera Francesca Ghio, con delega alla tutela degli animali, ha annunciato il deposito di una mozione finalizzata a sollecitare il Governo ad attuare la Legge delega n. 106 del 2022 che bandisce gli animali nei circhi e negli spettacoli.

La Lav ha reso nota la decisione e ribadito l'attuale stato delle cose rispetto ad una normativa appunto già esistente nel nostro Paese ma che ha subito già tre rinvii per la sua attuazione. “Ci auguriamo che la mozione ottenga il sostegno trasversale da parte di tutte le forze politiche: il superamento dello sfruttamento degli animali nei circhi è un tema non più procrastinabile – precisano dall'associazione – Oltre il 76% degli italiani è contrario all’uso degli animali nei circhi e quasi 4 italiani su 5 (79%) sono favorevoli a destinare i fondi pubblici, attualmente devoluti ai circhi con animali, solamente a favore di circhi che si riconvertiranno, proponendo spettacoli con giocolieri, trapezisti e altri numeri, senza l’uso di animali”.

L'Italia è fanalino di coda in Europa rispetto al continuare a non prendere questa decisione, tanto che ci sono diversi paesi che hanno già deciso di non autorizzare più spettacoli in cui vengono usati animali come l'Austria che è stato tra i primi Paesi a farlo, vietandolo già nel 2005 ha vietato l’impiego di animali selvatici grazie a una modifica alla legge federale sul benessere animale.

Mentre però singoli Comuni come appunto quello di Genova prendono provvedimenti in attesa dell'attuazione della legge nazionale, altri non lo fanno come sta accadendo a Napoli dove, nonostante le proteste, anche quest'anno è presente un circo con animali selvatici a seguito.