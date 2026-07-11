L’ordinanza del Sindaco di Pandino, in provincia di Cremona: “Divieto di portare a passeggio i cani nelle ore più calde”

A Pandino, in Lombardia, il Sindaco firma un'ordinanza che impone lo stop alle passeggiate con i cani nelle ore più calde, dalle 12 alle 17. Provvedimenti simili anche a Giugliano (Napoli) e San Felice a Cancello (Caserta), dove è vietato esporre animali al sole su balconi, terrazze e cortili.

Pandino è un Comune di quasi 9 mila abitanti in provincia di Cremona in cui il sindaco, Pier Giacomo Bonaventi, ha appena emanato un'ordinanza a tutela della salute del "miglior amico dell'uomo".

Il Primo cittadino ha deciso infatti che è vietato portare i cani a spasso nelle ore più calde della giornata o di tenerli all'interno delle automobili. L'orario indicato in cui non si dovrà vedere nessuno passeggiare per le strade della cittadina lombarda è dalle 12 alle 17 e l'ordinanza rimarrà in vigore fino al 15 settembre.

Nel post pubblicato sul profilo ufficiale del Comune, vengono dati anche consigli ai cittadini per evitare che gli animali domestici possano soffrire per il caldo, aggiungendo a quanto già descritto che le persone di riferimento devono garantire ai cani "ombra, acqua fresca e protezione dal caldo".

L'ordinanza prevede ovviamente delle sanzioni a carico di chi non si attiene al regolamento emanato, cosa che comporta una sanzione che va dai 50 ai 500 euro.

La tutela degli animali domestici rispetto all'ondata di caldo che sta caratterizzando quest'estate 2026 sta facendo prendere diversi provvedimenti in varie città d'Italia. Si tratta di poche iniziative, in realtà, ma che almeno rappresentano un minimo impegno da parte delle istituzioni nel considerare anche la salute dei cittadini a quattro zampe. Recentemente, ad esempio, due comuni in Campania hanno emanato lo stesso provvedimento. A Giugliano in provincia di Napoli e a San Felice a Cancello in provincia di Caserta i sindaci hanno firmato un'ordinanza che vieta tassativamente di lasciare o esporre cani, gatti e altri animali al sole su balconi, terrazze o cortili dalle 11:00 alle 18:00. Chi viola la norma rischia sanzioni fino a 500 euro. Le ordinanze saranno attive fino al 30 settembre ma è bene ricordare che in generale si tratta di una prassi, quella dei cani sui balconi, che può rientrare nel maltrattamento degli animali.

A tal proposito LNDC Animal Protection ha pubblicato un appello contro l’abitudine, ancora troppo diffusa, di lasciare il proprio cane sul balcone sotto il sole, senza riparo né acqua. Un comportamento che può configurare un reato punito dal Codice Penale e l’associazione invita i cittadini a segnalare tempestivamente questi casi alle forze dell’ordine, che hanno l’obbligo di intervenire.