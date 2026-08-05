Legata sotto un albero senza acqua né cibo: Sea, cucciola di Pastore Tedesco abbandonata cerca famiglia

Una cucciola di Pastore Tedesco di 3 mesi e mezzo è stata abbandonata senza acqua né cibo e legata a un albero. E' successo a Torre del Greco, in provincia di Napioli, dove è stata salvata da un residente. Chiamata Sea, cerca ora una famiglia che la adotti e le eviti il canile.

"Era legata sotto un albero, senza acqua né cibo, aveva anche un elastico messo intorno alle zampe posteriori. L'avevano lasciata così vicino a un lido che si chiama ‘Cala Sea' e per questo l'abbiamo chiamata Sea‘". La storia dell'abbandono di una cucciola di Pastore Tedesco che stiamo per raccontare inizia così, in una delle tante giornate di caldo estremo che stanno attanagliando tutta la Penisola. E quel 3 agosto, quando Giampaolo Bergamo ritornava a casa a Torre del Greco, in provincia di Napoli, il sole di certo non risparmiava quella strada isolata dove la piccola di tre mesi e mezzo non avrebbe avuto scampo se il suo destino non si fosse incrociato con quello dell'uomo.

"Stavo tornando a casa in macchina, abito in una strada limitrofa, e ho notato la cagnetta che tremava dalla paura – ricorda Giampaolo che si è rivolto a Kodami per fare un appello d'adozione – Era completamente disidratata. Sono ritornato a piedi per recuperarla: si è lasciata avvicinare tranquillamente e l'ho portata subito da un veterinario che ha constatato l'assenza di microchip e lo stato di disidratazione".

Sea ora è ospite a casa del suo salvatore che però non può tenerla: "Lavoro tutto il giorno, non ho la possibilità di consentirle una vita dignitosa. Vorrei evitarle il canile. Ha una personalità adorabile, è allegra e tenera e con le persone giuste potrebbe davvero essere un valore aggiunto in famiglia".

La zona dove Sea è stata recuperata, viale Campanariello, "è solita per essere un luogo dove negli anni vengono abbandonati gli animali", spiega Bergamo. Si tratta di una strada che porta appunto a un lido e in cui ci sono delle traverse dove abitano pochi residenti. Un luogo "facile" per non essere visti, infatti nessuno si è accorto della presenza dell'animale che secondo l'uomo era lì da poche ore altrimenti "avrebbe rischiato di morire per le condizioni climatiche e il non potersi allontanare, nonché per la giovane età ed inesperienza a un contesto in cui rischiava pure di finire sotto una macchina qualora fosse riuscita a liberarsi".

La storia per ora senza lieto fine, almeno fin quando non si trovi qualcuno che voglia seguire un percorso di adozione responsabile con Sea, dimostra che l'abbandono non solo è una piaga senza soluzione di continuità ma anche che pure gli animali di razza ne diventano vittime. La cagnetta è sicuramente una simil Pastore Tedesco e gli "appassionati" del genere potrebbero trovare in lei la compagna ideale con cui condividere la vita.

Per info: Giampaolo Bergamo – 3291461205