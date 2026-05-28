Abbandonata sulla statale tra auto e camion, la cagnolina Mosella salvata dai volontari: “Ora sta bene e cerca una famiglia”

La cagnolina è stata abbandonata e vagava pericolosamente sulla statale che collega Agrigento e Caltanissetta



Per giorni ha vagato spaventata lungo una strada statale a scorrimento veloce tra Agrigento e Caltanissetta, in Sicilia, schivando auto e camion e rischiando continuamente di essere investita. La protagonista di questa storia fortunatamente a lieto fine si chiama Mosella, una giovane cagnolina recuperata dai volontari dell'Associazione Animalista Aronne ETS, dopo un intervento complesso e molto pericoloso.

A raccontare il salvataggio è Emanuele Cipolla, volontario dell'associazione e ora referente per la sua adozione. "Era stata segnalata già da diversi giorni, ma non riuscivamo ad avvicinarla perché era molto impaurita e disorientata", spiega a Fanpage.it. "Si spostava spesso al centro della carreggiata e la situazione era rischiosa sia per lei che per gli automobilisti".

Il salvataggio è avvenuto anche grazie all'aiuto di un camionista che si è fermato per dare supporto ai volontari e contribuire a rallentare il traffico. "Abbiamo rischiato molto tutti durante il recupero", racconta Cipolla. "Per fortuna c'è ancora qualche anima buona pronta a fermarsi e aiutare". Secondo l'associazione, la cagnolina è stata certamente abbandonata: non era abituata a vivere per strada e appariva confusa, incerta e cercava continuamente di muoversi tra le corsie trafficate.

Ora Mosella sta bene ed è in cerca di adozione



L'abbandono degli animali domestici è purtroppo un fenomeno ancora molto diffuso in Italia, soprattutto in alcune regioni, e oltre a rappresentare quasi sempre una condanna per gli animali, costituisce anche un reato punito severamente dalla legge.

Per fortuna ora Mosella è al sicuro. Si trova temporaneamente in stallo a casa di uno dei volontari dell'associazione, dove ha iniziato gradualmente a fidarsi delle persone. "All'inizio era un po' diffidente, ma ora si è aperta molto", spiega ancora Cipolla. "È vivace, socievole ed estremamente empatica". La cagnolina ha circa due anni, pesa tra i 18 e i 19 chilogrammi ed è una taglia media, con caratteristiche che ricordano un mix da cane da caccia simile a un Beagle.

Mosella è stata anche sterilizzata e sottoposta a controlli veterinari



Dopo il recupero è stata sottoposta a controlli veterinari che hanno evidenziato alcuni problemi di salute: aveva infatti un'infezione all'utero, una patologia potenzialmente molto grave nelle femmine non sterilizzate. Per questo motivo è stata operata e sterilizzata. Inoltre è ancora in cura per un'infezione trasmessa dalle zecche. "Quando l'abbiamo trovata era piena di zecche", conclude il volontario. "Adesso però si sta riprendendo bene e recupererà completamente".

Mosella cerca ora una famiglia che possa adottarla definitivamente. Una volta trovato l'affido stabile verrà anche microchippata. L'Associazione Animalista Aronne opera nel territorio di Agrigento da circa 25 anni attraverso un rifugio e una rete di volontari che ospitano temporaneamente cani e gatti in cerca di casa. Chi fosse interessato ad adottare Mosella può contattare direttamente l'associazione oppure lo stesso Emanuele Cipolla attraverso i numeri di telefono che si trovano nel post condiviso dai volontari.