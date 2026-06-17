La storia di Paco, cucciolo con una grave malformazione abbandonato in un casolare a Canicattì: “Merita una seconda possibilità”

Abbandonato a Canicattì in un casolare e con una grave malformazione congenita, Paco lotta per sopravvivere tra interventi chirurgici e cure. I volontari che lo hanno salvato chiedono aiuto e cercano una famiglia che possa dargli una seconda possibilità.

Paco è stato trovato abbandonato in casolare di campagna a Canicattì



Abbandonato in un casolare di campagna e lasciato solo ad affrontare una grave malformazione congenita, oggi Paco sta lottando per avere una seconda possibilità. È la storia raccontata dall'Associazione Aronne, che un mese fa ha trovato il cucciolo nelle campagne di Canicattì, in Sicilia, e da allora sta seguendo un percorso veterinario lungo e complesso per salvarlo.

"Era stato lasciato tutto solo in un casolare abbandonato", racconta a Fanpage.it Emanuele Cipolla dell'associazione. Fin dai primi momento era evidente che il cucciolo soffriva di una seria malformazione dell'apparato urinario, presente fin dalla nascita. "Questa condizione gli impediva di urinare correttamente, causando l'accumulo di urina e gravi complicazioni ai tessuti circostanti", racconta ancora il volontario.

Quando è stato recuperato, le sue condizioni richiedevano già un intervento urgente. I veterinari hanno eseguito una prima operazione per consentirgli di eliminare l'urina in modo più sicuro e ridurre il rischio di ulteriori problemi. "Successivamente è stato necessario un secondo intervento di chirurgia ricostruttiva per rimuovere i tessuti ormai compromessi e ripristinare una situazione anatomica più funzionale", aggiunge Cipolla.

Il percorso, però, non è ancora concluso. Paco dovrà affrontare una nuova operazione già il prossimo 24 giugno, fondamentale per migliorare ulteriormente la sua qualità di vita e cercare di risolvere le conseguenze della malformazione. "Si tratta di interventi delicati che richiedono cure specialistiche molto costose, ricoveri e un monitoraggio costante", racconta ancora il volontario che sta accudendo il cucciolo ormai da settimane.

Il cucciolo ha già subito due interventi chirurgici e a breve ne affronterà un terzo



Nonostante tutto, Paco continua a dimostrare una grande voglia di vivere: "È allegro, socievole e giocherellone", dice Cipolla L'associazione spera che possa riuscire a superare i suoi problemi e a trovare una famiglia disposta ad accoglierlo e ad accompagnarlo in questo complesso e ancora lungo percorso di cure. "Abbiamo bisogno di aiuto", spiega infatti il volontario, che con l'associazione sta sostenendo costi veterinari molto elevati per garantire a Paco tutte le cure necessarie.

La sua storia è quella di un cane che, dopo essere stato abbandonato proprio nel momento di maggiore fragilità, ha però trovato persone pronte a non voltarsi dall'altra parte. La sfida purtroppo è ancora molto lunga, ma grazie ai volontari Paco ha avuto una seconda possibilità. L'obiettivo ora è superare gli ultimi ostacoli e offrirgli finalmente quella vita serena e piena di affetto che ogni cane dovrebbe avere.

Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni su Paco, il suo stato di salute e un'eventuale adozione può contattare direttamente l'Associazione Aronne oppure lo stesso Emanuele Cipolla attraverso i numeri di telefono che si trovano nel post condiviso dai volontari.