Le mamme orango si danno “appuntamento” nella foresta per far giocare insieme i propri figli

Le mamme orango con cuccioli della stessa età si incontrano nella foresta per permettere ai piccoli di giocare e socializzare



Le femmine di orango potrebbero fare qualcosa che, fino a poco tempo fa, sembrava impossibile per una specie così poco sociale: incontrarsi con altre madri con cuccioli della stessa età, così da permettere ai piccoli di giocare e socializzare insieme. È quanto suggerisce un nuovo studio pubblicato in pre-print – quindi ancora in fase di revisione – sulla piattaforma bioRxiv, condotto seguendo 31 coppie madre-figlio di orango del Borneo (Pongo pygmaeus wurmbii) per ben 15 anni.

Il gioco, per molti animali, non è infatti un semplice passatempo divertente. Serve a sviluppare coordinazione, capacità motorie, autocontrollo e competenze sociali che saranno poi fondamentali da adulti. Negli oranghi questo aspetto è particolarmente interessante, perché si tratta delle scimmie antropomorfe più solitarie di tutte (anche se non mancano gli incotri tra "amici"): le femmine partoriscono un solo piccolo alla volta e lo allevano da sole per sei o sette anni. Le occasioni di incontro con altri coetanei, quindi, sono piuttosto rare e scarsamente documentate.

Come si organizzano le mamme orango: i dati dello studio

Proprio per questo, i ricercatori hanno cercato di capire se e come nascono questi momenti di socialità anche tra queste scimmie. Analizzando circa 30.000 ore di osservazioni condotte nelle foreste del Borneo, il team ha scoperto che le madri con figli di età simile trascorrevano insieme nello stesso luogo molto più tempo del previsto. In queste occasioni i piccoli giocavano spesso tra loro, soprattutto quando le due femmine erano anche strettamente imparentate, per esempio sorelle.

Prima degli incontri di gioco, le femmine percorrevano distanze maggiori del solito entrando nei territori di altre mamme con cuccioli



Un altro dato importante riguarda gli spostamenti: nei giorni immediatamente prima e dopo questi incontri, le femmine percorrevano distanze maggiori del solito, come se uscissero dal proprio territorio proprio per raggiungere quello di un'altra madre, per poi tornare indietro. Secondo gli autori, questo sarebbe un forte indizio del fatto che le femmine modificano intenzionalmente i loro spostamenti abituali per aumentare le occasioni di gioco per i figli.

L'ipotesi alternativa era che gli incontri avvenissero un po' per caso, semplicemente perché più oranghi possono ritrovarsi spesso sugli stessi alberi carichi di frutti. Ma i dati non sembrano confermarlo: questi "appuntamenti" si verificavano indipendentemente dall'abbondanza di cibo e, anzi, gli spostamenti aggiuntivi facevano perdere alle madri tempo prezioso per cercare da mangiare. Significa che le mamme accompagnano i piccoli per farli giocare con i coetanei e che questo comportamento potrebbe anche avere un costo energetico non da poco per la stessa madre.

Gli oranghi investono tanto sulla crescita dei figli

Le mamme potrebbero scegliere di avvicinarsi ad altre femmine per concedere occasioni di gioco e interazione ai propri figli



Naturalmente parlare di "appuntamenti" è solo un modo umano per semplificare e descrivere un comportamento complesso, ma capire con certezza quali sono le intenzioni reali delle mamme orango non è cosa semplice. Gli stessi autori, infatti, invitano alla prudenza: non sappiamo se le madri pianifichino davvero questi incontri nel senso in cui lo faremmo noi. È però possibile che scelgano di avvicinarsi ad altre femmine proprio perché il gioco tra coetanei offre ai piccoli qualcosa che la sola relazione con la madre non può dare.

L'idea è però coerente con ciò che già sappiamo sugli oranghi: investono moltissimo tempo ed energie nella crescita dei propri figli (anche insegnandogli a rifarsi il letto), possiedono eccezionali capacità cognitive e potrebbero quindi imparare a sfruttare tutto ciò che vedono e sentono nella foresta, che insieme alla conoscenza del territorio e delle abitudini delle altre madri, le aiuta a capire dove sarà più probabile incontrarle.

Le mamme orango non si "telefonano" per organizzare un pomeriggio di giochi, ma potrebbero comunque fare qualcosa di molto simile: sacrificare tempo ed energie per offrire ai propri figli una delle esperienze più importanti per la loro crescita, quella di giocare con altri piccoli della loro stessa età.