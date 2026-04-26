Un ponte di corda sospeso tra gli alberi: così si aiutano i rarissimi oranghi ad attraversare una strada a Sumatra

Un giovane orango mentre attraversa una strada a Sumatra utilizzando un punte sospeso fatto di corde. Immagini di Sumatran Orangutan Society



Per la prima volta, un giovane orango di Sumatra (Pongo abelii) è stato filmato mentre utilizza un ponte artificiale fatto di corde e sospeso tra gli alberi per attraversare una strada. Una scena apparentemente semplice, ma tutt'altro che banale: dimostra che soluzioni relativamente facili possono aiutare una delle scimmie più minacciate al mondo a sopravvivere in ambienti sempre più frammentati da strade e insediamenti umani.

Il video è stato realizzato dalla Sumatran Orangutan Society insieme al partner Tangguh Hutan Khatulistiwa. Le immagini mostrano il giovane maschio mentre si arrampica con cautela sul ponte di corde e lo attraversa sospeso sopra la strada, riuscendo così a raggiungere in sicurezza la chioma degli alberi dall'altro lato.

Gli oranghi, infatti, sono primati fortemente arboricoli e vivono quasi esclusivamente sugli alberi. Trascorrono oltre il 90% del loro tempo nello strato superiore di una foresta formato dalle chiome intrecciate. Scendere a terra, per loro, è raro e soprattutto molto rischioso.

E proprio qui sta il problema. La strada di Lagan-Pagindar, nel nord di Sumatra in Indonesia, è stata ampliata nel 2023 per collegare comunità isolate a servizi essenziali come scuole e ospedali. Un'infrastruttura importante per le persone, ma che ha diviso in due l'habitat di circa 350 oranghi che vivono in zona. Quando una popolazione si frammenta in gruppi più piccoli, aumenta però il rischio di consanguineità (cioè accoppiamenti tra individui imparentati), che può ridurre la diversità genetica e quindi la capacità di adattarsi e sopravvivere.

Per ridurre questo effetto, nel 2024 sono stati installati cinque ponti sospesi sopra la strada. Sono strutture relativamente semplici: circa 200 metri di corde, montate in pochi giorni tra gli alberi sui due lati. Accanto ai ponti, i ricercatori hanno poi installato delle fototrappole che si attivano automaticamente al passaggio degli animali. All'inizio sono stati osservati piccoli mammiferi arboricoli, come scoiattoli. Poi sono arrivati i primati: macachi, langur e gibboni. L'orango, però, mancava ancora all'appello fino a oggi.

Questa osservazione è molto importante perché conferma che anche gli oranghi possono utilizzare questi corridoi artificiali per muoversi tra frammenti di foresta separati dalle attività umane. In altre parole, vuol dire che si può "ricucire" un habitat spezzato in due senza rinunciare del tutto alle infrastrutture.

Strade, campi coltivati e insediamenti umani che frammentano gli habitat sono una delle minacce principali per la sopravvivenza degli oranghi



Gli oranghi di Sumatra sono una delle tre specie di orango oggi riconosciute. Le altre due sono l'orango del Borneo (P. pygmaeus), endemico dell'omonima isola, e l'orango di Tapanuli (P. tapanuliensis), anch'esso presente a Sumatra e quello a maggior rischio d'estinzione: ne restano poche centinaia. Tutte e tre le specie sono considerata "In pericolo critico (CR)", anche se P. abeli è quella che sta meglio, con una popolazione stimata in quasi 14.000 individui.

La loro sopravvivenza, però, dipende sempre più dalla capacità di convivere con le attività umane. La deforestazione per far posto a insediamenti umani e campi coltivati, rappresenta infatti la minaccia principale per questi primati. Proprio per questo, un ponte sospeso fatto di corde – se usato regolarmente – può contribuire a facilitare la convivenza, ridurre il rischio di investimenti stradali e frammentazione e favorire una convivenza più serena. Non è una soluzione definitiva alla perdita di habitat, ma un piccolo passo nella direzione giusta.