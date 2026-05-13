Pagare le persone per proteggere la fauna selvatica: per ogni foto di un animale un compenso, il test che funziona nel Borneo

Un'App inventata in Indonesia da una organizzazione che si occupa di preservare gli oranghi e le altre specie locali consente alle persone di monitorare e fotografare la fauna selvatica in cambio di una cifra che varia a seconda del soggetto identificato.

Una femmina di orango del Borneo con il suo cucciolo



Continuare a sensibilizzare le persone sulla tutela delle altre specie che abitano il mondo è fondamentale. Ma se fossero pagate per farlo? L'idea è venuta a Borneo Futures, una società di consulenza scientifica che opera in Indonesia, principalmente nella provincia del Kalimantan Occidentale.

Attraverso la creazione di un'App, è stato chiesto alla popolazione locale di monitorare e fotografare gli animali che vivono nell'are del distretto di Kapuas Hulu in cambio di un compenso per ogni immagine caricata. L'iniziativa, chiamata KehatiKu, ha coinvolto nel suo primo anno di vita centinaia di partecipanti e sono state state raccolte circa 175.000 segnalazioni.

L'inventore del progetto è un biologo che si chiama biologo Erik Meijaard. Dopo aver speso vent'anni della sua vita nella ricerca e nella tutela degli oranghi, ha reaizzato Borneo Futures e analizzato il comparto. Il biologo ha scoperto che dal 2000 al 2019 era stato speso quasi 1 miliardo di dollari per la conservazione degli oranghi in tutto il mondo, nonostante la scomparsa di circa 100 mila esemplari. Secondo quanto riportato dai media locali, Meijaard ha dichiarato che invece, offrendo piccoli pagamenti direttamente ai residenti, con l'App si sono ottenuti risultati concreti a una frazione del costo dei normali interventi di conservazione.

Le stime riportate confermano la sua valutazione: il programma spende meno di 1 dollaro per ettaro (2,5 acri) all'anno sui 200.000 ettari (494.210 acri) che sono sotto osservazione diretta dei cittadini. Con questi fondi, si riesce sia a coinvolgere la comunità locale che ad ottenere dati in tempo reale su numerose specie, dagli uccelli comuni a specie rare e in via di estinzione come il gatto dalla testa piatta (Prionailurus planiceps ), il bucero rinoceronte (Buceros rhinoceros), l'orango del Borneo (Pongo pygmaeus) e il gibbone del Borneo (Hylobates muelleri).

I compensi per chi scarica l'App, si iscrive e inizia ad usarla variano a seconda della specie avvistata. Si parte da meno di 30 centesimi per gli uccelli comuni come il cuculo maggiore (Centropus sinensis) e fino a quasi sei dollari per l'avvistamento di un orango.