Le 5 specie di ragni che possiamo trovare in casa

In casa non siamo mai davvero soli. Cantine, soffitte, garage, solai e angoli polverosi e pochi illuminati, sono quasi sempre il rifugio ideale per ospiti piccoli e silenziosi, una biodiversità che spesso passa inosservata fatta di otto zampe e tanti occhi: i ragni. Anche tra le mura domestiche, vivono infatti tantissime specie diverse di ragni. Solamente in Italia, ci sono infatti oltre 1.600 specie, molte delle quali si sono adattate a vivere proprio accanto a noi, approfittando del microclima domestico e dell'abbondanza di insetti da cacciare.

Per chi vive in campagna, è naturalmente più facile fare incontri ravvicinati in casa con gli aracnidi, ma anche in città e nei centri urbani i ragni sono ormai ospiti abituali. La buona notizia è che sono quasi tutti assolutamente innocui sia per noi che per i nostri animali domestici. Tutti, tranne uno: il famigerato ragno violino, che può effettivamente rappresentare un rischio per la salute, anche se i morsi e casi gravi sono molto rari. Scopriamo quali sono alcune specie o gruppi di ragni che più spesso ci fanno compagnia tra le mura domestiche.

I ragni ballerini

Chiunque abbia mai sollevato un vecchio scatolone in garage o guardato con attenzione l'angolo più lontano del soffitto li ha visti almeno una volta. Esili, con zampe lunghissime e corpo minuscolo, i cosiddetti ragni ballerini, ovvero le specie appartenenti alla famiglia Pholcidae, sono tra i più comuni nelle case. Vengono chiamati così per via di un curioso comportamento che mettono in atto quando si sentono minacciati: muoversi ritmicamente avanti e indietro, proprio come se danzassero.

A differenza di altri ragni, non tessono ragnatele grandi e ordinate, ma più che altro producono grovigli di seta disordinati, appiccicosi e spesso penduli. Nonostante ci, sono come tutti i ragni predatori formidabili e aiutano a liberare casa da zanzare e altri piccoli insetti. Se ne stanno spesso immobili negli angoli più umidi e bui delle case, in attesa del loro prossimo pasto. Non mordono, non sono aggressivi e quasi sempre non li notiamo nemmeno.

I ragni lupo

I ragni lupo sono aracnidi massicci, pelosi e con occhi grandi e lucenti che brillano se illuminati al buio. Possono anche raggiungere dimensioni notevoli e sembrano un po' delle tarantole in miniatura, per questo sono forse quelli che più facilmente fanno scattare il panico quando li vediamo correre sul pavimento. A differenza degli altri ragni non tessono ragnatele, ma vanno attivamente a caccia di prede inseguendole o tendendo loro un agguato. Per questo si chiamano così, perché sono predatori attivi proprio come i veri lupi.

Sono tante le specie comunemente chiamate così, soprattutto quelle appartenenti alle famiglie Lycosidae e Zoropsidae, come Hogna radiata e la falsa licosa (Zoropsis spinimana). Vivono solitamente dove ci sono prati, campi e giardini, ma di tanto in tanto si rifugiano anche in casa, soprattutto in inverno e se viviamo in zone rurali. Non sono aggressivi, ma se manipolati possono anche mordere. Il morso può anche essere moderatamente doloroso se il ragno è grande, ma non è pericoloso.

I ragni delle case

I ragni delle case sono tra le specie più grandi che possiamo incontrare tra le mura domestiche. Vengono chiamati così perché alcune specie, come Tegenaria domestica, sono ormai ospiti fisse delle nostre abitazioni. Questi ragni costruiscono ragnatele fitte e larghe definite a imbuto o a "lenzuolo" e proprio per questo è più facile trovarli negli angoli dei muri, nei garage o nei solai. Sono ragni abbastanza timidi e tendono a nascondersi appena percepiscono un movimento.

Spesso vengono confusi con il ragno violino, ma in realtà sono completamente innocui e anzi, contribuiscono a tenere sotto controllo le popolazioni di insetti in casa. Possono però difendersi e mordere se costretti o maneggiati, ma il loro veleno non è pericoloso né per gli esseri umani né per i nostri animali domestici. La maggior parte delle sepcie appartenenti al genere Tegenaria, si riconosco per il primo paio di zampe molto lungo, spesso tenute parallele e portate in avanti.

I ragni saltatori

I cosiddetti ragni saltatori, ovvero tutti quelli appartenenti alla famiglia Salticidae, sono piccoli, pelosissimi, colorati e con occhi enormi. Si chiamano così perché non catturano le prede costruendo ragnatele, ma cacciano muovendosi a scatti fino a quando non sono abbastanza vicini da saltargli addosso. Vivono soprattutto su terrazze e balconi, dove spesso si vedono sui davanzali, sulle finestre o sulle pareti assolate mentre inseguono o tentano di afferrare mosche e altri piccoli insetti posati.

Sono ragni molto "intelligenti" e curiosi e a volte sembrano proprio osservare con attenzione l'ambiente circostante. Sono completamente innocui e non mordono mai, anzi. Non è difficile raccoglierne uno spingendolo a saltare su un dito o sulla mano e quando accade spesso anche il ragno si ferma a guardarci incuriosito con i suoi occhi enormi. Preferiscono vivere al sole e al sole e di solito entrano in casa o per sbaglio o per rifugiarsi temporaneamente.

Il ragno violino

È l'unico ragno potenzialmente pericoloso che possiamo trovare in casa in Italia. Il ragno violino (Loxosceles rufescens) è chiamato così per via della macchia scura a forma di violino che ha sul dorso. È una specie tipica del bacino del Mediterraneo, ma si è adattato bene anche alla vita domestica. Preferisci luoghi bui e caldi e si nasconde spesso dietro i mobili, tra gli scatoloni o nelle crepe dei muri. Rimane una specie comunque molto schiva e timida, che tende a scappare se disturbata.

Non è aggressivo, ma se si sente intrappolato, maneggiato o calpestato anche per sbaglio (per esempio se si nasconde all'interno di una scarpa o in un vestito) può mordere. Il suo veleno ha effetti necrotizzanti, ma fortunatamente nella maggior parte dei casi il morso porta solo lievi sintomi e arrossamenti, senza troppo conseguenze. Tuttavia, in alcuni rari casi può avere complicazioni anche molto serie. In caso di morso sospetto, è sempre meglio in ogni caso rivolgersi subito a un medico.