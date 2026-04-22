Il traffico in città stressa anche i ragni: uno studio dimostra che il rumore accelera il “battito cardiaco”

Un ragno Joro (Trichonephila clavata), specie originaria dell’Asia e sempre più diffusa negli USA



Per gli animali che vivono in città il rumore del traffico generato dagli esseri umani può essere un bel problema. Gli uccelli fanno fatica a farsi sentire, i mammiferi sono sempre in allerta e i livelli di stress salgono vertiginosamente. Lo sanno bene anche quelli di noi che vivono in grandi e caotiche metropoli. A quanto pare, però, anche i ragni che hanno colonizzato l'ambiente urbano non sono indifferenti a tutto ciò.

Anche se milioni di anni di evoluzione ci separano da questi artropodi – biologicamente e fisiologicamente completamente diversi da noi – basta guardare l'addome pulsante di un ragno che vive a bordo strada per accorgersi che qualcosa non va: il rumore del traffico fa accelerare quel battito. Proprio come accade al nostro cuore quando siamo esposti a un ambiente troppo rumoroso e caotico.

Lo dimostra uno studio pubblicato recentemente sulla rivista Physiological Entomology, che ha indagato come i ragni – e più in generale gli invertebrati – reagiscono al rumore prodotto dagli esseri umani. Un tema ancora poco o per nulla studiato, nonostante aracnidi e insetti rappresentino la maggior parte della vita animale sulla Terra. E dai risultati sembra emergere proprio che anche i ragni che vivono in città sono più "stressati" se esposti ai rumori del traffico.

L’addome dei ragni esposti al rumore del traffico pulsa più velocemente, come se aumentasse il battito cardiaco



Per capire cosa succede davvero, un gruppo di ricercatori della University of Georgia e della Valdosta State University ha studiato due specie di ragni di grandi dimensioni appartenenti al genere Trichonephila: il cosiddetto ragno della seta dorata (T. clavipes), diffuso sia in Nord che in Sud America, e il famigerato ragno Joro (T. clavata) una specie invasiva arrivata dall'Asia e che negli ultimi anni si sta diffondendo rapidamente negli Stati Uniti sudorientali.

Gli scienziati hanno raccolto alcune femmine (molto più grandi e quindi facili da studiare dei maschi) sia lungo strade trafficate che in ambienti più naturali e tranquilli. In laboratorio, hanno poi lasciato che costruissero le loro ragnatele all'interno di contenitori trasparenti, mentre telecamere ad alta tecnologia riprendevano da vicino l'addome. A quel punto hanno fatto partire un suono artificiale che imitava il traffico urbano per circa 10 minuti, registrando ogni variazione del battito pulsante dei loro addomi.

Per "contare" i battiti, i ricercatori hanno rallentato i video e analizzato fotogramma per fotogramma le contrazioni del cosiddetto vaso dorsale, una struttura che nei ragni svolge una funzione simile a quella del cuore di noi vertebrati: pompare i fluidi interni nel corpo. I risultati sono chiari e in entrambe le specie il rumore del traffico provoca un aumento della frequenza "cardiaca". Si tratta di una risposta fisiologica allo stress, cioè una reazione automatica del corpo a uno stimolo percepito come disturbante o potenzialmente pericoloso.

L’inquinamento acustica in città potrebbe essere un problema serio anche per i piccoli e trascurati invertebrati



Non tutti i ragni reagiscono però allo stesso modo. I joro provenienti da aree già molto rumorose mostrano gli aumenti più marcati: un segnale che l'esposizione ripetuta al rumore non li rende affatto più "abituati", ma al contrario potrebbe renderli persino più sensibili. In T calavipes, invece, la risposta sembra dipendere soprattutto dal ritmo di partenza: quelli già più "attivi" mostrano gli incrementi maggiori, indipendentemente dall'ambiente da cui provengono.

In sostanza, anche tra i ragni – esattamente come accade negli esseri umani – chi è già sotto pressione sembrerebbe reagire di più.

Questi risultati aprono una finestra del tutto inedita su un aspetto che quasi tutti – scienziati inclusi – tendono a trascurare: l'inquinamento acustico in città non riguarda solo noi o gli animali "superiori" come uccelli e mammiferi, ma anche i piccoli e spesso dimenticati invertebrati. E se persino un ragno fermo sulla sua tela può "sentire" lo stress del traffico, forse il rumore delle città è un problema molto più serio e diffuso di quanto immaginiamo.