Chi è l’insetto ragno: lo scarabeo che sembra una zecca e vive nelle nostre case

L'insetto ragno o Gibbium psylloides è un coleottero che ricorda vagamente una zecca nell’aspetto e a volte può entrare in casa attratto da cibi secchi. Non è pericoloso, ma può danneggiare alimenti e conserve.

L’insetto ragno (Gibbium psylloides) può infestare dispense e conserve di cibo



Può capitare di trovarlo anche in casa, è piccolo e tondeggiante, lucido e con zampe e antenne lunghe e sottili. A prima vista può ricordare una zecca o un ragno per via delle lunghe antenne che sembrano un quarto paio di zampe, ma in realtà si chiama Gibbium psylloides ed è un coleottero conosciuto comunemente come "insetto ragno".

Questo scarabeo parente dei tarli misura pochi millimetri, ha un corpo quasi sferico e privo di ali visibili ed è una specie cosmopolita, cioè diffusa praticamente in tutto il mondo, soprattutto nelle aree temperate. In natura vive in ambienti secchi e riparati, ma può trovarsi anche nelle nostre case, perché si nutre di materiale organico come farine, cereali, mangimi, ma anche residui alimentari o prodotti di origine vegetale conservati male.

La sua presenza in casa non è così comune come altre specie, ma non è casuale ed è legata di solito alla disponibilità di cibo e a condizioni favorevoli come caldo e bassa umidità.

Caratteristiche e habitat dell'insetto ragno

L'insetto Gibbium psylloides è un coleottero atipico nell'aspetto. A differenza di molti altri, non ha una forma allungata né colori vistosi. Il corpo è globoso, di colore marrone scuro-rossiccio o nerastro, e le elitre (le ali anteriori indurite e tipiche dei coleotteri) sono fuse tra loro, motivo per cui non può volare. Le zampe sono sottili e relativamente lunghe rispetto al corpo, caratteristica che insieme alle antenne contribuisce alla sua somiglianza superficiale con un ragno o una zecca.

In natura, l'insetto ragno vive in ambienti asciutti, come tane di animali, nidi di uccelli, ma anche magazzini agricoli o depositi di derrate alimentari. È una specie sinantropica, cioè che vive vicino agli esseri umani e sfrutta gli ambienti artificiali. Case, cantine, solai, magazzini e dispense rappresentano per lui habitat ideali, soprattutto se poco disturbati e ricchi di materiale organico.

Perché gli insetti ragno entrano in casa: cosa li attrae

L’insetto ragno è una specie sinantropica, incapace di volere e che si nutre di farine, pasta, pane e altri alimenti



Gli insetti ragno entrano in casa quasi sempre in cerca di cibo. Farina, pasta, riso, cereali, biscotti, mangimi per animali e persino spezie o cibo secco, come il pane, dimenticato possono rappresentare una risorsa alimentare preziosa.

Un altro fattore importante è il microclima. Case ed edifici offrono temperature stabili e ambienti asciutti, condizioni ideali per una specie che non ama l'umidità elevata. Scaffali poco puliti, sacchetti aperti o contenitori non ermetici facilitano il loro insediamento.

La loro presenza in casa è però quasi sempre sporadica: un singolo individuo o pochi insetti che vagano alla ricerca di cibo. Solo in rari casi, quando le condizioni sono particolarmente favorevoli e il cibo abbondante, possono creare infestazioni più serie e massicce.

Come allontanare gli insetti ragno in casa

La buona notizia è che non si tratta quindi di una specie infestante diffusissima e, nella maggior parte dei casi, è facile tenerla sotto controllo senza ricorrere a insetticidi. Di solito, è sufficiente conservare alimenti secchi in contenitori ermetici; controllare periodicamente dispense e armadietti; eliminare residui di cibo e pulire con regolarità scaffali e superfici. Tutte precauzioni tra l'altro molto utili anche per insetti più dannosi.

Se si trova un insetto ragno in casa, è invece sufficiente rimuoverlo manualmente o raccoglierlo per "accompagnarlo" lontano da casa. In caso di presenze ripetute, conviene ispezionare attentamente le scorte alimentari e buttare eventuali prodotti contaminati. L'uso di prodotti chimici non è quasi mai necessario e spesso sproporzionato rispetto al problema. Una buona igiene domestica è più che sufficiente per evitare incontri frequenti.

L'insetto ragno è pericoloso per umani e animali domestici?

Non è un insetto pericoloso e molto raramente provoca infestazioni massicce



No, l'insetto ragno non è pericoloso né per gli esseri umani né per gli animali domestici. Non punge, non morde e non trasmette malattie. L'unico potenziale problema riguarda il cibo: se presente in dispense o magazzini, può danneggiare conserve e alimenti, contaminandoli con escrementi o frammenti del corpo. Tuttavia, difficilmente dà origine a infestazioni importanti e persistenti.

Più che nocivo, quindi, l'insetto ragno è perlopiù fastidioso. Un ospite indesiderato, ma tendenzialmente innocuo, che con un po' di attenzione e prevenzione, possiamo facilmente allontanare dalle nostre case.