Una nuova specie di ragno “sorridente” è stata appena scoperta in India tra le montagne dell’Himalaya

Theridion himalayana, una nuova specie di ragno "sorridente". Foto di Ashirwad Tripathy e Devi Priyadarshini



Piccolo, colorato e con una curiosa macchia rossa che sembra disegnare un sorriso sul dorso. È il nuovo ragno "sorridente" appena scoperto in India tra le montagne dell'Himalaya, una specie appena descritta dai ricercatori in uno studio pubblicato sulla rivista Evolutionary Systematics e battezzata Theridion himalayana. La scoperta arriva dallo Stato dell'Uttarakhand, nel nord dell'India, a oltre 2.000 metri di altitudine.

Una scoperta avvenuta quasi per caso

La nuova specie è stata trovata in una singola località (in rosso) tra le montagne dell’Himalaya. Immagine di Ashirwad Tripathy e Devi Priyadarshini



Per oltre un secolo il celebre "happy-face spider", il ragno con la faccina sorridente, è stato considerato un aracnide esclusivo delle Hawaii: Theridion grallator. Questo piccolo ragno verde, famoso proprio per particolari disegni colorati presenti sul suo addome, è infatti uno dei ragni più riconoscibili al mondo. Questa nuova scoperta suggerisce però che forme e specie molto simili si siano evolute anche dall'altra parte del pianeta.

La sua scoperta è avvenuta però quasi per caso. I ricercatori del Forest Research Institute e del Regional Museum of Natural History stavano infatti conducendo studi sulle formiche nelle aree montane dell'Himalaya. Durante le ricerche, Ashirwad Tripathy ha iniziato a raccogliere e fotografare anche alcuni strani ragni trovati in quota, inviandoli poi alla collega Devi Priyadarshini per l'identificazione.

È stato proprio osservando una fotografia scattata a un ragno sotto una foglia di Daphniphyllum, una pianta tipica delle foreste asiatiche, che Priyadarshini ha capito di avere davanti qualcosa di speciale. La scienziata conosceva già molto bene il ragno sorridente hawaiano, studiato durante il suo percorso universitario, e ha quindi immediatamente notato la straordinaria somiglianza.

Un nuovo ragno sorridente dai mille volti

Questa nuova specie, come il "cugino" hawaiano, presenta tante forme con disegni differenti. Foto di Ashirwad Tripathy e Devi Priyadarshini



Da quel momento i due ricercatori hanno avviato nuove indagini tra ottobre 2023 e i mesi successivi, raccogliendo diversi campioni nelle località di Makku, Tala e Mandal. Il loro lavoro ha permesso così di identificare ben 32 differenti varianti di colore della specie, variazioni cromatiche che gli scienziati chiamano "morfismi" o "morph", cioè forme diverse della stessa specie che cambiano per colori e disegni del corpo.

Il nome "himalayana" scelto per l'epiteto scientifico della specie è naturalmente un omaggio alla catena montuosa dell'Himalaya, descritta dai ricercatori come uno straordinario scrigno di biodiversità. E secondo gli autori, questa è anche la prima specie animale "polimorfica" scoperta in quell'area. Il polimorfismo è la presenza, all'interno della stessa specie, di individui con appunto tanti morfismi e colorazioni differenti.

Per confermare che si trattasse davvero di una nuova specie, gli studiosi hanno anche analizzato il DNA dei campioni raccolti. I risultati hanno mostrato una differenza genetica di circa l'8,5% rispetto al "cugino" delle Hawaii, abbastanza da indicare una linea evolutiva separata sviluppatasi indipendentemente in Asia.

Perché il ragno sorridente ha una faccina disegnata sul dorso?

Maschio (a sinistra) e femmina di Theridion himalayana a confronto. Foto di Ashirwad Tripathy e Devi Priyadarshini



Resta però ancora un mistero il significato adattativo di quei disegni su dorso che ricordano un'emoji sorridente. Secondo i ricercatori, queste colorazioni così vistose potrebbero aiutare il ragno a confondere o spaventare i predatori oppure avere un ruolo nella comunicazione interspecifica. Tuttavia, come per il ragno sorridente delle Hawaii non è ancora chiaro quale sia l'esatta funzione di questi disegni tanto particolari.

Gli autori hanno inoltre notato che questi ragni vivono spesso sulle piante di zenzero da fiore del genere Hedychium, proprio come accade per il ragno sorridente hawaiano. È un dettaglio che incuriosisce molto gli scienziati, perché queste piante non sono in realtà originare originarie delle Hawaii, dove sono considerate invasive e infestanti. Comprendere questo legame potrebbe perciò aiutare a ricostruire meglio la storia evolutiva di questi minuscoli e insoliti aracnidi.