Chi è il “ragno sorridente”, l’aracnide con lo smiley sul dorso

Alle Hawaii vive il "ragno sorridente", Theridion grallator: un aracnide minuscolo e chiamato così perché ha una "faccina" disegnata sul dorso.

Il ragno Theridion grallator ha un disegno sul dorso che ricorda una faccina. Foto da Wikimedia Commons



Alle Hawaii vive un piccolo ragno che si chiama Theridion grallator, ma che è diventato famoso in tutto il mondo con il soprannome di "happy-face spider", cioè ragno dalla faccia sorridente. Il motivo è molto semplice e basta guardare una sua foto per capirlo: sul dorso, infatti, questo aracnide può avere un disegno che ricorda una faccina stilizzata, molto simile a uno "smiley". Non tutti gli individui presentano lo stesso motivo, ma in alcuni casi la somiglianza è davvero impressionante.

Ma al di là dell'aspetto curioso e simpatico, però, Theridion grallator è una specie molto interessante anche dal punto di vista biologico.

Le caratteristiche del "ragno sorridente"

Alcuni possono anche avere macchie rosse o arancioni che rendono ancora più particolari e "sorridenti" i disegni sul dorso. Foto da Wikimedia Commons



Il "ragno sorridente" è un ragno molto piccolo: il corpo misura in genere tra i 3 e i 5 millimetri. Le femmine sono leggermente più grandi dei maschi, come accade spesso nei ragni, e il corpo è chiaro, tendente al giallo o al crema, e proprio su questo sfondo spiccano le macchie rosse, nere o arancioni che possono formare il famoso "sorriso". Non sempre questo disegno è presente e infatti una delle caratteristiche più affascinanti di questa specie è proprio la variabilità di queste macchie.

In questi casi, si parla di "polimorfismo", cioè la presenza di più forme diverse all'interno della stessa specie. Alcuni individui non hanno infatti alcun disegno evidente, altri mostrano macchie irregolari, altri ancora una figura che ricorda appunto un volto stilizzato o un emoji sorridente. Questa variabilità potrebbe avere un ruolo nella comunicazione interspecifica e nella difesa dai predatori, rendendo più difficile per uccelli e altri animali riconoscerli e catturarli.

Dove vive e cosa mangia Theridion grallator

Il "ragno sorridente" vive solo su alcune isole delle Hawaii, all’interno delle foreste umide montane



Il ragno Theridion grallator è endemico delle delle Hawaii. Questo significa che vive solo lì e in nessun'altra parte del mondo. In particolare, è presente su alcune isole dell'arcipelago, come Oahu, Maui, Molokai e Hawaii (la cosiddetta "Big Island"). Vive all'interno delle foreste tropicali umide, soprattutto nelle zone montane dove l'umidità è elevata e la vegetazione è fitta. Qui si rifugia solitamente sotto le foglie delle piante, dove si ripara sia dal sole che dai predatori.

Come la maggior parte dei ragni, si nutre principalmente di piccoli insetti, come moscerini e altri artropodi di dimensioni ridotte, che cattura di solito in maniera attiva, inseguendoli. Non usa infatti le ragnatele per catturare le sue prede. Una volta catturata una preda, il ragno la immobilizza con il veleno e poi la digerisce esternamente, iniettando enzimi digestivi che sciolgono i tessuti prima di ingerirli. È un processo tipico dei ragni, che non possono mangiare e masticare il cibo solido.

Il ragno sorridente è pericoloso per l'uomo?

La specie non è considerata pericolosa per gli esseri umani



Il "ragno sorridente" non è considerato pericoloso per gli esseri umani. È un ragno molto piccolo, timido e schivo, che vive nascosto sotto le foglie e difficilmente entra in contatto con le persone. Come quasi tutti i ragni, possiede naturalmente le ghiandole velenifere, perché il veleno serve a immobilizzare le prede. Tuttavia, la quantità e la potenza del veleno sono adatte a insetti di piccole dimensioni, non certo a un essere umano.

Il "ragno sorridente", insomma, è del tutto innocuo ed è anche uno dei pochi a stare "simpatico" alla maggior parte delle persone. Il suo successo mediatico è naturalmente frutto del disegno curioso che ha sul dorso e della pareidolia che ci fa vedere una faccia sorridente stampata su un ragno. Eppure, anche senza "sorrisi", possiamo imparare ad apprezzare e convivere anche con gli altri ragni, aracnidi incredibilmente affascinanti e utili. Basterebbe solo andare oltre e vederli per ciò che sono, non per quello che sembrano.