L’animale più veloce del mondo vive sul tuo balcone: ecco chi è e come riconoscerlo

Un’anatra è stata sorpresa e "multata" da un autovelox in Svizzera mentre viaggiava a 52 km/h. Ma non è l’animale più veloce che puoi trovare in città: il più veloce, al quale avrebbero già ritirato la patente, lo hai visto anche sul tuo balcone. Ecco come riconoscerlo.

A Köniz, in Svizzera, un'anatra è stata immortalata da un autovelox mentre sfrecciava a 52 chilometri orari in una strada con limite a 30. E non è neanche la prima volta che succede: nello stesso punto 7 anni anni fa un altro volatile della stessa specie era stato pizzicato dall'autovelox. Potrebbe essere la stessa anatra amante della velocità.

Anche se ci sorprende pensare che un germano reale maschio (Anas platyrhynchos) sia stato così veloce in volo da superare i limiti di velocità imposti su una strada urbana, in realtà non si tratta dell'animale più veloce in circolazione. C'è un altro pennuto decisamente più veloce, al quale se potessero le autorità avrebbero già ritirato la patente, e vive proprio sul tuo balcone.

Il piccione: gara di velocità per sfuggire ai predatori

I piccioni sono più veloci di quello che pensiamo, una necessità per sfuggire ai predatori in città



Tra gli animali più veloci che puoi trovare in città c'è qualcuno che non ti aspetti: il piccione (Columba livia domestica). Questi animali sono stati selezionati dall'uomo in tempi antichissimi e per secoli hanno portato messaggi in giro per il mondo, persino durante le guerre mondiali.

Tra le tantissime varietà selezionate per scopi estetici o alimentari ci sono persino quelli utilizzati per le competizioni di volo sportivo. In una di queste vere e proprie gare a tutta corsa un piccione è riuscito a toccare una velocità massima di 148.9 km orari, la velocità massima stimata sino ad oggi.

Anche i piccioni che puoi trovare in città, e che magari affollano il tuo balcone, sono molto veloci. Hanno la fama di essere stupidi e poco svegli, ma la velocità e l'elevata capacità di reazione sono delle vere necessità, soprattutto in ambiente urbano dove vengono predati da una grande quantità di antagonisti come i gabbiani reali e anche i falchi pellegrini. Proprio uno di loro è l'animale più veloce che puoi trovare a casa tua.

Il rondone: mentre si accoppia in volo raggiunge le velocità più elevate

I rondoni comuni nidificano in cavità e tra le tegole di edifici antichi e centri storici



I rondoni sono delle vere e proprie macchine costruite per volare. Trascorrono quasi tutta la loro vita volando, persino quando dormono. E, neanche a dirlo, riescono anche ad accoppiarsi in volo ed è proprio durante gli inseguimenti e i voli nuziali che raggiungono le velocità più elevante.

Sfrecciando come forsennati tra i palazzi antichi dei centri storici i rondoni comuni (Apus apus) riescono a superare i 110 km orari. Decisamente non male. Le velocità più alte in assoluto tra i rondoni però appartengono a un'altra specie molto simile: il rondone codacuta (Hirundapus caudacutus). Secondo alcune stime sono in grado di toccare i 169 km orari.

Per riconoscere un rondone è importante guardare la coda dalla tipica biforcazione. Un indizio è dato anche dal piumaggio scuro e omogeneo, fatta eccezione per una piccola macchia bianca sulla gola. Non avere paura di confonderlo con la rondine, quest'ultima è più piccola e si caratterizza per penne di colori più accesi e contrastati: gola rossa e blu cobalto.

I rondoni animali velocissimi, ma il detentore del titolo è un altro.

Il falco pellegrino: la Ferrari dell'aria

Il falco pellegrino



Il falco pellegrino è l’animale più veloce al mondo: una vera e propria Ferrari dell'aria. Quando si getta in picchiata sulla sua preda può superare i 300 km/h. Si tratta di un predatore perfetto, progettato per colpire dal cielo come un proiettile.

Grazie alla sua incredibile aerodinamicità non ha eguali, e le sue capacità aeree vengono costantemente studiate e sono fonte di ispirazione per nuove tecnologie che servono a migliorare le performance di volo degli aerei.

Non è raro avvistare un falco pellegrino in città, ma riconoscerlo può essere complicato dato che prediligono altezze molto elevate. C'è però un trucchetto per riuscire a scorgerlo, ed è quello di osservare la sagoma: le ali sono più lunghe e appuntite rispetto agli altri uccelli presenti in ambiente urbano, mentre la coda è corta e squadrata.