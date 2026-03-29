I levrieri raggiungono fino a 70 km/h: ecco le razze di cani più veloci al mondo

I levrieri sono i cani più veloci al mondo: il Greyhound può correre fino a circa 70 km/h. La forma del corpo, il tipo di muscolatura, la lunghezza degli arti e il modo in cui corrono le rendono i più veloci in assoluto.

I levrieri possono toccare velocità record di circa 70 km/h



I cani non sono tutti uguali, anche quando si parla di correre. Alcune razze sono infatti in grado di raggiungere velocità sorprendenti, paragonabili a quelle di animali selvatici come lepri o piccoli ungulati. Tra queste, i più veloci in assoluto sono naturalmente i levrieri, un gruppo di cani selezionati da secoli proprio per inseguire prede a vista.

La razza più veloce di tutte è il Greyhound, che può superare i 65-70 km/h in brevi scatti. Subito dietro troviamo altre razze come il Saluki e il Whippet, anch'essi capaci di velocità molto elevate. Ma cosa rende questi cani così rapidi?

La risposta sta in una combinazione di fattori: la forma del corpo, il tipo di muscolatura, la lunghezza degli arti e perfino il modo in cui corrono. I levrieri, per esempio, utilizzano un tipo di galoppo chiamato "a doppia sospensione", in cui tutte e quattro le zampe si staccano da terra due volte durante ogni falcata. Questo permette loro di coprire più distanza con meno movimenti.

A questi elementi si aggiunge poi anche la selezione artificiale: per generazioni, gli allevatori hanno scelto gli individui più veloci per la riproduzione, accentuando sempre di più queste caratteristiche.

L'elenco dei cani più veloci al mondo: fino a quanti km/h raggiungono

La forma del corpo, il tipo di muscolatura, la lunghezza degli arti e il modo in cui corrono permettono ai levrieri di essere i più veloci



I levrieri sono considerati i cani più veloci perché sono cacciatori che inseguono la preda usando soprattutto la vista, anziché l'olfatto. Questo ha portato a una selezione orientata proprio alla velocità pura e allo scatto. Ecco una panoramica delle razze più veloci e delle velocità massime che possono raggiungere:

Greyhound: fino a circa 70 km/h Saluki: fino a 65-68 km/h Levriero Afgano: fino a 60-65 km/h Bracco Ungherese o Vizsla: fino a 60 km/h Whippet: fino a 55-60 km/h Jack Russell Terrier: fino a 55 km/h Dalmata: fino a 55 km/h Levriero Russo o Borzoi: fino a 55-58 km/h

Si tratta di valori indicativi, che possono variare molto in base alle fonti e al singolo individuo, ma anche in base alla condizione fisica e al contesto (gara, terreno, temperatura).

Il record di velocità registrato tra i cani

Come già anticipato, il cane più veloce al mondo è universalmente considerato il Greyhound. Alcune fonti indicano velocità massime teoriche tra i 72 e i 75 km/h, ma si tratta di stime o valori non ufficiali o misurati con precisione.

Il record ufficialmente riconosciuto è invece quello registrato dal Greyhound Star Title, che il 5 marzo 1994, durante una corsa in Australia, raggiunse i 67,32 km/h. Questo primato è tuttora riportato dal Guinness World Records.

Perché alcuni cani sono più veloci di altri

Second il Guinness World Record, la velocità più alta mai registrata in un levriero è 67,32 km/h



La velocità nei cani dipende da diversi fattori biologici e anatomici, accentuati naturalmente dall'allevamento selettivo. Il primo è l'anatomia. I levrieri hanno un corpo snello e aerodinamico, con torace profondo e colonna vertebrale molto flessibile. Questa struttura permette una maggiore estensione durante la corsa, aumentando la lunghezza della falcata. Un altro elemento fondamentale è la muscolatura.

I cani più veloci hanno un'elevata percentuale di fibre muscolari "a contrazione rapida", progettate per sviluppare forza in tempi brevi. Questo li rende eccellenti nello sprint, anche se meno resistenti sulle lunghe distanze. La biomeccanica del movimento gioca un ruolo altrettanto importante. Il già citato galoppo "a doppia sospensione" consente di massimizzare l'efficienza del passo, riducendo il tempo di contatto con il suolo e aumentando la velocità complessiva.

Ovviamente, tutte queste caratteristiche sono state estremizzate dalla selezione artificiale. Razze come il Greyhound o il Saluki sono state allevate per secoli per la caccia o le corse. Questo ha portato a una specializzazione estrema, che oggi si traduce in prestazioni decisamente fuori dal comune rispetto a quasi tutti gli altri cani.