Anatra sfreccia oltre i limiti di velocità: beccata dall’autovelox per la seconda volta

A Köniz, in Svizzera, un'anatra è stata immortalata da un autovelox mentre sfrecciava a 52 chilometri orari in una strada con limite a 30. Ma la parte più strana della storia è che non è la prima volta. Era già accaduto esattamente nello stesso punto nel 2018.

La foto scattata dall’autovelox. Immagine di Gemeinde Köniz via Facebook



Evidentemente andava di fretta, fatto sta che per quanto possa sembrare assurdo un'anatra è stata immortalata da un autovelox mentre sfrecciava a 52 chilometri orari in una zona urbana con limite fissato a 30. È successo a Köniz, in Svizzera, e la parte forse più assurda di questa storia che sembra uno scherzo, è che non è nemmeno la prima volta. Era già successo nel 2018, esattamente nello stesso punto e alla stessa velocità. Era stata sempre la stessa anatra?

La foto dell'uccello, un germano reale maschio (Anas platyrhynchos), è stata condivisa sui social dal Comune di Köniz, che ha poi pubblicato anche l'immagine di un'anatra apparentemente identica, ripresa esattamente nello stesso punto sette anni fa. Una coincidenza che ha inevitabilmente scatenato l'ironia socia, tra chi parla di "recidiva" e chi sospetta invece si tratti di una vera e propria "anatra pirata", intenzionata sfidare le autorità sul quel tratto di strada.

Difficile stabilire con certezza se si tratti dello stesso individuo oppure no (tutti i germani reali maschi sono identici tra loro), ma le autorità locali sono convinte che sia proprio così. Nel frattempo, tutti hanno scelto di affrontare la cosa con ironia. In un post su Facebook, lo stesso comune ha scritto "Vi auguriamo tanto divertimento nell'interpretare curiose coincidenze, presunti complotti animali e la velocità massima di volo delle anatre", che per inciso sappiamo già che possono volare anche molto più veloce di così.

L’anatra fotografata esattamente nello stesso punto e alla stessa velocità nel 2018. Immagine di Gemeinde Köniz via Facebook



Secondo il Dipartimento per la fauna selvatica del Nevada, negli Stati Uniti, i germani reali, durante la migrazione (quando tutti gli uccelli vanno davvero di fretta), possono volare addirittura fino a 88 chilometri orari, ma con il vento a favore potrebbero persino superare questa velocità. Nulla in confronto a un falco pellegrino in picchiata, che può persino superare i 320 chilometri. Ma al di là di tutto, la vera domanda che tutti si stanno ponendo ora è un'altra: l'anatra dovrà pagare la multa?