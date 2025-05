Come allontanare i piccioni: 5 rimedi efficaci per scacciarli senza fargli del male

I piccioni sono sempre più presenti nelle nostre città, e spessissimo infestano anche i nostri balconi. Purtroppo però quando iniziano a frequentare regolarmente un luogo che reputano sicuro e ricco di risorse possono essere molto difficili da allontanare. Ci sono però alcuni modi per allontanarli senza ucciderli sfruttando le cose che odiano i piccioni. Tra questi, certi odori speziati come pepe nero o cannella possono essere alleati preziosi. Vediamo come allontanare i piccioni dal balcone in modo naturale e non cruento.

Eliminare le fonti di cibo

La prima regola per prevenire l'avvicinamento dei piccioni è eliminare tutto ciò che potrebbe attrarli, quindi principalmente il cibo. Questi uccelli sono famosi per la loro adattabilità: possono nutrirsi praticamente di qualsiasi cosa, dalle briciole della colazione ai rifiuti, anche se spesso il nostro cibo li danneggia. Per questo motivo è necessario pulire il balcone correttamente cercando di evitare di lasciare tracce di cibo, sacchetti di spazzatura non chiusi correttamente o bidoni della spazzatura facilmente accessibili.

Anche alcune piante possono fornire nutrimento se hanno qualche tipo di frutto o seme. In questi casi, è utile coprire i vasi con reti o selezionare varietà ornamentali che i piccioni troveranno meno appetitose. Le piccole attenzioni quotidiane contano in modo significativo.

Utilizza odori forti

I piccioni possiedono un acuto senso dell'olfatto e non possono sopportare alcuni tipi di odori forti, come quelli delle spezie. Possono banchettare tranquillamente tra i rifiuti ma sono meno attratti da odori speziati come pepe nero e cannella. Una soluzione semplice ed economica è quindi quella di tenere ciotole riempite con queste spezie sul balcone vicino al luogo in cui i piccioni sono soliti poggiarsi. Non è infallibile, ma può aiutare a rendere l'ambiente meno accogliente.

Installare dissuasori

I piccioni cercano sempre un posto tranquillo e appartato per fare i loro nidi, installare cose che li irritano visivamente o acusticamente può tenerli lontani. Campanelli, vecchi CD appesi per riflettere la luce o nastri mossi dal vento sono tutti esempi di deterrenti efficaci.

La chiave del loro funzionamento è anche l'elemento della sorpresa: movimenti improvvisi e riflessi irregolari sono fastidiosi. Tuttavia, potrebbero iniziare ad abituarsi a questi oggetti col tempo, quindi potrebbe essere una buona idea spostarli o cambiarli di tanto in tanto. In questo modo, il deterrente è più efficace senza però creare danni agli animali.

Rendere scivolosi i davanzali

Tutto ciò di cui un piccione ha bisogno per atterrare e fermarsi è una superficie orizzontale e stabile. Se possiamo renderlo spiacevole per loro atterrare, li indurremo prontamente a cercare altri quartieri. Alcuni dei rimedi sono semplici da implementare e non invasivi: superfici inclinate, ad esempio, possono dissuadere gli uccelli dal posarsi su di esse, e possono essere fatte di metallo o plastica. Questa soluzione è preferibile rispetto agli spuntoni che possono causare lesioni agli uccelli e alcuni possono persino trasformarsi in un'area di nidificazione se non installati correttamente.

Vivere e usare il balcone

Ultimo modo, che può sicuramente essere categorizzato come uno dei più facili: usare il proprio balcone. Il modo più semplice per tenere i piccioni lontani dal tuo balcone è semplicemente usarlo. Gli uccelli si scoraggiano con l'attività umana regolare, preferiscono pace e tranquillità. Senza fare rumore o gesti improvvisi, solo essendo presenti: lavorando su un portatile, mangiando il pranzo o curando un giardino sul tetto, i piccioni possono capire che il posto è inospitale perché già occupato.