Perché non dovresti dare da mangiare ai piccioni in strada

Anche se può sembrare un gesto innocuo, dar da mangiare ai piccioni può avere diverse conseguenze negative, anche per gli uccelli stessi, che non hanno alcun bisogno del nostro aiuto. Foto da Wikimedia. Commons



Dare da mangiare a piccioni e altri uccelli in città può sembrare un gesto innocuo, un piccolo atto di gentilezza. Un pezzetto di pane, qualche briciola rimasta dalla merenda mangiata al parco e ci viene ormai quasi istintivo lanciarli verso i piccioni già accorsi in gran numero. Tuttavia, per quanto sia un gesto sicuramente mosso dalle più buone intenzioni, questo comportamento può avere conseguenze tutt'altro che positive, non solo per l'ambiente urbano, ma anche per i piccioni stessi.

I piccioni sono sicuramente una delle specie più adattabili del pianeta. In città si sono insediati con una facilità disarmante, grazie alla loro capacità di riuscire a magiare qualsiasi cosa e di nidificare praticamente ovunque. Non hanno alcun bisogno del nostro aiuto per sopravvivere: anzi, il loro successo ecologico è proprio la dimostrazione di quanto siano indipendenti. Dargli da mangiare non solo è superfluo, ma può fargli male, alterare le dinamiche di popolazione e avere conseguenze spiacevoli sia per l'ambiente urbano che per gli altri animali.

Cosa succede se i piccioni mangiano il nostro cibo?

pane, briciole e biscotti sono poveri di nutrienti e possono causare squilibri nutrizionali. Foto da Wikimedia Commons



Quando un piccione si avvicina per mendicare una briciola di pane o a un pezzetto di cracker, lo fa perché è affamato? In realtà no. La maggior parte dei piccioni ha infatti facile accesso al cibo: tra i rifiuti e avanzi alimentari, frutta, semi, bacche e insetti che abbondando nelle aree verdi, il cibo è praticamente infinito. Inoltre, ciò che trova o quello che gli lasciamo molto spesso non è ciò di cui avrebbe bisogno. Pane, biscotti, patatine: questi sono alimenti pensati per noi umani, non per gli uccelli.

Sono infatti ricchi di sale, zuccheri e additivi, e poveri di nutrienti essenziali per la dieta di un colombo o di qualsiasi altro uccello. Una dieta squilibrata, basata su cibi processati e industriali, può quindi compromettere la salute dei piccioni, provocando carenze vitaminiche, problemi digestivi e una riduzione della loro aspettativa di vita. Inoltre, una fonte di cibo costante e facilmente accessibile può alterare il loro comportamento e il loro numero, contribuendo a causare sovraffollamento che può danneggiare anche le altre specie urbane.

È vietato dare da mangiare ai piccioni in Italia?

Anche dove non è vietato, dar da mangiare ai piccioni interferisce con le dinamiche ecologiche e i rapporti con le altre specie urbane, come i passeri. Foto da Wikimedia Commons



La risposta breve è: dipende. Non esiste infatti una legge nazionale che vieti espressamente di nutrire i piccioni. Tuttavia, in molte città italiane sono i sindaci a prendere provvedimenti con specifiche ordinanze comunali. Milano, Venezia, Roma, Firenze: in quasi tutte le grandi città in cui il numero di piccioni è davvero sproporzionato, è vietato dargli da mangiare, spesso con multe anche piuttosto salate. Queste ordinanze hanno lo scopo di contenere la popolazione e limitare i problemi igienico-sanitari legati alla loro presenza massiccia e alle loro feci.

Tuttavia, non sempre queste misure vengono considerate legittime: alcuni tribunali amministrativi, su ricorso dei cittadini, hanno stabilito che certe ordinanze fossero troppo generiche o non sufficientemente motivate. Il punto, però, resta: al di là dei divieti e delle multe, la vera domanda dovrebbe essere "È davvero giusto farlo?". Quando scegliamo di nutrire un animale ormai selvatico, anche se urbano, stiamo interferendo con le dinamiche ecologiche e le altre specie, come i minacciati passeri. E nel caso dei piccioni, questa interferenza è tutt'altro che necessaria.