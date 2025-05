Dare da mangiare ai piccioni rischia solo di danneggiarli

A Roma una donna nutre decine di piccioni dal balcone, attirandoli in massa. Questa abitudine, anche se fatta con le migliori intenzioni, danneggia i volatili, compromettendo la loro salute e le abilità cognitive indispensabili per cavarsela nella giungla urbana.

Decine e decine di piccioni ogni giorno aspettano appollaiati sui balconi e i palazzi del quartiere Appio Claudio, a Roma, in attesa del pasto. Gli uccelli hanno ormai imparato che a un certo punto della giornata una finestra si aprirà e una residente offrirà loro del cibo.

La presenza dei piccioni appostati pazientemente su balconi, pali della luce e tetti tra viale Spartaco e via Lucio Elio Seiano è stata immortalata dai vicini della donna e persino dalle immagini satellitari di Google Maps. La critica mossa dai residenti è relativa soprattutto al rischio sanitario legato alla presenza di un numero così massiccio di volatili, e al decoro urbano, ma c'è anche un altro motivo che rende quest'abitudine molto dannosa anche per gli uccelli.

Perché i piccioni non hanno bisogno del nostro cibo

Anche se sembra un gesto innocuo e addirittura a fin di bene, dare da mangiare ai piccioni può avere conseguenze negative sia per la loro salute che in relazione alle dinamiche ecologiche dell'ecosistema urbano.

I piccioni sono animali sinantropici, specie che prosperano in ambienti profondamente alterati dall'essere umano, proprio come le grandi città, Roma compresa. Piccioni, gabbiani e roditori con lo svilupparsi delle nostre civiltà sono diventati bravissimi a ricavarsi uno spazio perfetto per loro dove trovano tutte le risorse di cui hanno bisogno: una nicchia elocologica perfetta che nessuno a parte loro potrebbe occupare.

In questo i piccioni sono dei veri maestri, quasi meglio dei gabbiani, perché tra i rifiuti e gli avanzi alimentari riescono a selezionare ciò di cui hanno bisogno. Inoltre grazie ai grandi parchi e alle aree rurali hanno a disposizione anche frutta, semi, bacche e insetti. Il cibo a loro disposizione è praticamente infinito.

Se però si mette a disposizione dei piccioni una mangiatoia con il cibo pronto ecco che preferiranno la comodità alla ricerca, se pur minima. Questo a lungo andare comporta un progressivo impoverimento cognitivo che mette in pericolo la loro sopravvivenza. La capacità di reperire fonti di sostentamento molto diverse tra loro è il risultato di una lunga evoluzione che li ha resi animali intelligenti e capaci di attuare delle scelte quando si trovano davanti a un problema.

L'intelligenza dei piccioni si allena anche con le sfide alimentari

Uno studio pubblicato nel 2023 su iScience ha rivelato che questi uccelli sono in grado di risolvere un’ampia gamma di compiti eccezionalmente complessi, e ci riescono grazie al apprendimento associativo. Significa che imparano attraverso prove ed errori. Nel corso dei test, i piccioni hanno migliorato la loro capacità di fare le scelte giuste dal 55% al 95% delle volte, e ci sono riusciti grazie ai tentativi fatti.

La sfida di reperire del cibo a seconda della necessità porta loro un guadagno in termini di elasticità mentale, caratteristica che è proprio l'arma vincente di questa specie. Privarli di questo, sul lungo periodo può danneggiarli soprattutto perché sono prede. I gabbiani reali (Larus michahellis) e i falchi pellegrini (Falco peregrinus) infatti predano i piccioni, e questi ultimi per sfuggire hanno bisogno di una buona dose di intelligenza e prontezza di pensiero. Un piccione che aspetta la vita appollaiato su un balcone per una briciola di pane potrebbe non avere le competenze adatte.

Inoltre, ciò che viene dato loro molto spesso non è neanche ciò di cui hanno bisogno. Pane, biscotti, patatine: questi sono alimenti pensati per noi umani, non per gli uccelli. Sono infatti ricchi di sale, zuccheri e additivi, e poveri di nutrienti essenziali per la dieta di un colombo o di qualsiasi altro uccello.

I piccioni non hanno bisogno di queste interferenze: sono una delle specie di maggior successo del pianeta anche senza il nostro aiuto.