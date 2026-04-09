Una famiglia per Rex: rimasto solo ora che il suo umano non c’è più

Rex è un meticcio puro di dieci mesi, molto socievole e simpatico, che è rimasto solo dopo che la sua persona di riferimento è venuta a mancare. Si trova a Napoli e cerca adozione. L'istruttrice cinofila che lo segue: "E' molto aperto nei confronti delle novità e ha una grande capacità di adattamento"

Rex cerca adozione



Ci sono cani come Rex che spesso non vengono visti, ma quando davvero poi lo sguardo si ferma su di loro non si può che rimanere folgorati. E non solo dalla bellezza. Solo dieci mesi d'età, questo cagnolone è un maschietto che nella sua vita ha già vissuto esperienze complesse che però non hanno modificato il suo modo di stare al mondo. Rex è stato trovato in strada a Napoli insieme ai suoi fratelli di cucciolata e la mamma, cosa che sicuramente l'ha aiutato ad aprirsi alle relazioni e al suo essere particolarmente socievole con le persone.

A seguirlo, ora, è l'istruttrice cinofila Veronica Garofalo che sta cercando per lui la giusta adozione: "E' molto aperto nei confronti delle novità e ha una grande capacità di adattamento. Rex è propenso a stabilire relazioni con le persone senza mai essere invadente, affettuoso con i bambini, disposto ad incontrare cani, le femmine in particolare lo amano per le sua capacità comunicativa che non si traduce mai in eccesso".

Rex



La vita di Rex non è stata solo in strada. Ha avuto una famiglia ma poi la sua persona di riferimento è venuta a mancare. Ora quel che conta è che qualcuno abbia desiderio di impegnarsi seriamente in una relazione con un cane capacissimo di stringere legami e, anzi, molto desideroso proprio di avere una famiglia di cui far parte.

Rex è un "puro meticcio", ricorda un Terrier di tipo Bull ma come dice Veronica "del Pit ha al massimo un po' l'aspetto del volto e come caratteristica la socievolezza e il desiderio di condividere la vita con gli esseri umani".

"E' abituato a vivere in casa – conclude infatti l'esperta – Il suo umano non c'è più e da quel momento è rimasto da solo. Per ora lo stiamo ospitando al nostro centro cinofilo ‘Attenti al cane' in attesa che qualcuno si renda conto, venendolo a conoscere, di che individuo speciale è".

Per info: Veronica Garofalo – 3487491735