Se ci fosse per i cani di canile tutto l’interesse che c’è stato per Nazgul alle Olimpiadi ci sarebbero meno box occupati

Le immagini del Cane Lupo Cecoslovacco che ha "invaso" la pista di sci delle Olimpiadi dove si svolgeva una gara di fondo femminile hanno appassionato migliaia di persone. Ciò che va evitato è il rischio di emulazione, ovvero la rincorsa a comprare un Cane Lupo Cecoslovacco indotti dalla viralità della storia che invece può servire come leva per andare a guardare dentro i canili, almeno solo pure per condividere gli appelli di adozione di tanti animali in attesa di una famiglia.

C'è qualcosa che mi fa sempre interrogare sulla natura umana quando osservo come la nostra specie si comporta nei confronti del suo "miglior amico". Credo che al mondo, su questo Pianeta, non ci sia nulla di così intenso come i sentimenti che scatenano i cani rispetto a qualsiasi altra specie, gatti a parte. E' un dato di fatto, in fondo e non c'è nulla di cui sorprenderci: camminiamo insieme sulla Terra da almeno 30-40 mila anni secondo le teorie più recenti su quando sia iniziata la relazione tra i nostri antenati e quelli del canis lupus familiaris. E già solo questo ci dovrebbe far riflettere sul ruolo che hanno rispetto alla nostra stessa evoluzione, tanto che la scienza ormai ha accreditato che si può parlare appunto di co evoluzione.

Fatta questa premessa, per chi come me che passa le sue giornate lavorative a provare a spiegare e divulgare quali sono i principi cui dovremmo tenere fede nel condividere la nostra vita con i cani, quando vedo l'entusiasmo che si è scatenato per le immagini di Nazgul, il Cane Lupo Cecoslovacco che ha "tagliato il podio" insieme alle atlete della gara di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il dato di fatto è che alla maggior parte delle persone piacciono gli animali, i cani in particolare, ancora di più se si ritrovano in situazioni strambe che generano nella nostra specie un interesse legato al farci divertire e, anche, commuovere. Allo stesso tempo, però, per tanti si tratta di una sorta di "amore a distanza", sia quando le altre specie sono coinvolte in episodi ai nostri occhi divertenti e ancora di più quando invece sono vittime di maltrattamenti, quasi sempre dovuti proprio all'intervento della nostra specie, ovvero messi in atto da altra parte della popolazione umana che delle altre specie, cane compreso, non ha alcun rispetto.

A queste ultime persone, chiaramente, non si rivolge questa riflessione ma a chi si è appassionato così tanto della sortita di Nazgul rivolgo un invito, basandomi sulla buona fede del puro interesse nel voler sapere tutto di un Cane Lupo Cecoslovacco che già solo per la sua razza attira sempre molto l'attenzione. La quantità di visualizzazioni e commenti, già solo su Kodami, ci aiuta infatti a fare un appello a tutti coloro che si sono appunto appassionati alla vicenda: se lo stesso interesse fosse rivolto anche alle numerose storie di adozione che raccontiamo, e non solo alle "nostre" ma in generale ai tanti appelli che raccontano di cani condannati ad una vita in canile, sicuramente tutti insieme potremmo dare maggiore visibilità a quegli… invisibili, appunto.

E faccio anche un inciso: il rischio in queste occasioni è che molti poi si interessino solo a quella razza specifica, senza conoscerne le caratteristiche, e che vogliano un "cane uguale" perché "era così bello mentre correva sulla neve". Ecco, se questo pensiero sta passando nella testa di alcuni, oltre ad invitarvi ad approfondire le caratteristiche di razza del Cane Lupo Cecoslovacco in generale e pensando sempre che poi ogni cane è un individuo a sé, sappiate che di CLC abbandonati ce ne sono molti nei canili e che esistono i cosiddetti "rescue", ovvero rifugi che si occupano di tipologie specifiche di cani, dedicati proprio e solo a questa razza. Quindi solo dopo aver approfondito se quel tipo di cane può davvero fare al caso vostro (e voi al suo) voltate lo sguardo prima verso le strutture che se ne occupano post abbandono: troverete animali stupendi che, semplicemente, non sono stati capiti.

Non c'è retorica in quello che sto scrivendo, o almeno non è nelle mie intenzioni generare alcun pietismo. Anche perché non è il numero di "like" o visualizzazioni che poi alla fin dei conti conta ma sicuramente ciò che servirebbe quando si incontrano appunto le storie di cani che cercano adozione è condividerle direttamente, se non si riesce chiaramente a offrire loro una possibilità concreta.

Ecco, questo è quello che mi auguro: che al di là della curiosità si possa "approfittare" dell'esposizione mediatica di questa storia per favorire delle adozioni e anche riuscire a far emergere un altro aspetto che è passato per certi versi sotto traccia. Quella di Nazgul è in fondo proprio una bella storia e anche a lieto fine, perché ci ha dimostrato anche che è un cane con alle spalle una relazione solida come quella che hanno dimostrato di avere con lui i suoi proprietari attraverso la loro testimonianza rilasciata a Fanpage. Questa è la chiave di tutto e che deve determinare anche la scelta di andare in un canile: non solo per "salvare" un cane ma per integrarlo nella famiglia, come un membro di diritto che ha le sue motivazioni e le sue esigenze.