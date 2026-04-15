La storia di Ray, il Parson Jack Russell caduto in un fossato, salvato e ora in attesa di un’adozione

Ray è un Parson Jack Russell di un anno che è stato recuperato dai Vigili del Fuoco dentro un fossato. Abbandonato a se stesso, ora questo vispo e intelligente cane di un anno cerca la giusta adozione.

Ray è un Parson Jack Russell di 1 anno. La razza conta poco se chi vive con un cane lo tratta come oggetto, ma ha un senso profondo per chi invece si innamora di determinate tipologie e la storia di questo cagnetto è davvero simbolica di un passato orribile e, si spera, di un futuro radioso che potrà consentirgli, magari, proprio chi ama cani come lui.

Ray è stato trovato in un fossato nelle campagne di Agnano, a Napoli, dove era destinato a una fine probabilmente orribile. Per tirarlo fuori sono intervenuti i Vigili del Fuoco e ci sono volute molte ore. "Non si sa come sia finito lì, quasi sicuramente è stato molti giorni in quella situazione – spiega Arianna Cavallo che sta seguendo Ray – Per fortuna aveva da bere ma n'è uscito molto dimagrito".

Ora Arianna e le persone che hanno preso in stallo Ray cercano una persona o una famiglia che possa accoglierlo: è microchippato e vaccinato."È vivace come vuole la razza – sottolinea Arianna – Attualmente è ospite in un maneggio e va molto d'accordo con i cavalli… direi che li ama proprio".

I terrier come Ray sono cani incredibili dal punto di vista dell'intelligenza e anche dell'ostinazione. Per molti e per troppo tempo sono stati e sono ancora considerati "cani da compagnia" ma non c'è nulla di più sbagliato. I Terrier sono infatti cani da caccia particolarmente abili nello stanare le piccole prede. Le loro dimensioni e forme variano molto e vanno dal piccolo Yorkshire all'Bull Terrier, fino al grande "re dei terrier": l'Airedale. Ad unirli in una sola categoria infatti, più che la forma del corpo è proprio la loro caparbietà, la simpatica ostinazione con cui si dedicano alle loro attività preferite che possono essere però proprio un ponte di comunicazione e relazione con le persone di riferimento.

Socializzato bene con le persone e amante del contatto: questo è Ray e la sua storia può avere un lieto fine a fronte di un’adozione consapevole



Vivere con un Parson Jack Russell significa non pensare di avere accanto un "tenero cucciolo da compagnia": è un cane sveglio e vivace, di grande personalità che ha bisogno di persone competenti. Come abbiamo scritto su Kodami descrivendo le caratteristiche di questa razza, la persona che vuole vivere con un Terrier deve essere in grado di gestire tutto "l’argento vivo" che ha. Se fate la scelta di vivere con un piccolo cacciatore tenace come Ray, per capirici, la vita sedentaria non esiste ma potrete invece ritrovarvi immersi in belle avventure.

"Ray rincorre i gatti e le galline, per cui non può rimanere dove sta – conferma Arianna –

È intelligentissimo, benché abbia avuto un passato difficile in un paio di settimane ha già imparato il richiamo, il seduto e adora giocare con le palline".

Non solo: il piccolo, grande Ray ha imparato anche, ad esempio, qual è "l'auto della ragazza che lo accudisce e oggi si è nascosto nella sua macchina! Chi lo vede dice che è così comunicativo che sembra di avere a che fare con una persona".

In realtà Ray dimostra che per un'adozione responsabile ci vogliono sempre le giuste considerazioni, ovvero sapere che ogni cane è un soggetto unico e che l'appartenenza a una determinata tipologia è importante ma tanto quanto il contesto e la relazione in cui sarà, si spera, un giorno calato.

"Ray ama anche stare con gli altri cani, si possono valutare persone che già vivono con suoi conspecifici in famiglia. Daremo supporto a chi vorrà conoscerlo per un eventuale percorso educativo così da fare in modo che l'adozione vada per il verso giusto".

Per informazioni: Arianna Cavallo – 3295889784