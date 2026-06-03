Una famiglia per Billo, tenuto per sei anni in un corridoio. “Un meticcio speciale per una persona che voglia adottarlo”

Laura, una volontaria siciliana, ha scritto a Kodami per fare un'appello d'adozione per Billo. Un meticcio di sei anni e mezzo che "ha conosciuto il mondo solo attraverso le pareti strette di un corridoio esterno lungo appena un metro per cinque"

Billo cerca adozione



"Salve, sono una volontaria. Vi scrivo perché vorrei che la storia di Billo fosse conosciuta da tanti, con la speranza che possa trovare famiglia".

Inizia così la mail in cui laura ha deciso di contattare Kodami per raccontare a tutti chi è Billo, un meticcio di sei anni e mezzo che "ha conosciuto il mondo solo attraverso le pareti strette di un corridoio esterno lungo appena un metro per cinque".

La storia di questo cane, che si trova a Partanna in provincia di Trapani, è il racconto di un'esistenza di sei anni interi vissuti così: "Senza mai uscire, senza una cuccia vera, senza mai conoscere un giochino, collare e guinzaglio per una passeggiata, senza mai esser visto da un veterinario, senza stimoli, senza esperienze: sei anni di privazioni sensoriali".

Billo ora non ha più il "suo proprietario" e la sua "non vita", come la descrive Laura, "è venuta alla luce". Il cane è stato infatti preso in custodia da alcuni volontari che stanno cercando, con pazienza e dedizione, di aiutarlo a scoprire il mondo e a prepararlo per una futura adozione.

Billo



"Nonostante tutto quello che ha vissuto – precisa la volontaria – Billo è un cane buonissimo, dolcissimo. Ogni giorno per lui è una scoperta: ha paura di una tenda che si muove, di un lampadario, di cose per noi banali ma che per lui sono completamente nuove. È convinto che il suo spazio nel mondo debba essere ristretto: anche adesso che si trova sul terrazzo di una volontaria, dove ha a disposizione una casetta ampia, tende comunque a cercare rifugio in uno spazio piccolo, perché è ciò che conosce, ciò che pensa sia ‘il suo posto'".

Billo sta facendo piccoli, importanti progressi ogni giorno. Con il tempo, secondo chi lo segue, potrà diventare un cane “normale”, ma ha bisogno di un adottante speciale: una persona paziente, consapevole, che sappia rispettare i suoi tempi, senza forzarlo e sicuramente l'ideale è che chi deciderà di condividere la vita con questo meraviglioso meticcio sia affiancato da un educatore.

"La sua storia è anche un appello ad altri detentori di cani – sottolinea giustamente Laura – è fondamentale permettere ai cani di fare esperienze, di esplorare, di socializzare con altri animali e con le persone. Privarli di tutto questo significa negar loro una parte essenziale della vita".

Laura e le altre volontarie che seguono Billo sono certe che ce la farà: "Ma per riuscirci davvero ha bisogno dell’aiuto di tutti: ha bisogno di una famiglia che gli dia finalmente ciò che non ha mai avuto. Perché Billo è un cane strepitoso. E merita, finalmente, una casa vera".

Per informazioni su Billo: Laura – 3474816093.

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