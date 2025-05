L’addio di Julia Roberts alla sua cagnolina Myrtle: 19 anni di vita insieme

Myrtle, la cagnolina di Julia Roberts



Julia Roberts ha annunciato su Instagram la scomparsa di Myrtle, la cagnolina che ha condiviso la vita con l'attrice e la sua famiglia per ben 19 anni. Nel post, pubblicato il 16 maggio 2025, la star di Hollywood ha condiviso una foto di Myrtle seduta su una coperta all'aperto, accompagnata dalla didascalia: "Our Myrtle. A Legend. 2006–2025 " .

La foto ritrae la cagna seduta su una coperta all'aperto, con lo sguardo rivolto verso l'orizzonte. Un'immagine semplice di un momento di vita quotidiana, un omaggio alla compagna di vita a quattro zampe per testimoniare il profondo dolore che attanaglia tutta la famiglia.

Anche il marito di Julia Roberts, Danny Moder, ha infatti ricordato Myrtle con amore e aggiungendo un tocco di ironia: "Era la definizione di lealtà feroce, anche se ha morso il fattorino della pizza una volta. RIP Myrtle… alias Myrtle Von Mertzenberger" .

La cagna era entrata a far parte della famiglia nel 2006, a distanza di due anni dalla nascita dei gemelli Hazel e Phinnaeus e vivendo anche lei l'arrivo poi dell'altro figlio della coppia, Henry, nel 2007. Myrtle è stata una presenza costante e Julia Roberts ha spesso parlato di lei e si è anche mostrata diverse volte in sua compagnia. Myrtle è apparsa pure in una campagna pubblicitaria nel 2023, in cui la si vede accanto all'attrice che legge un copione.

Con Julia Roberts e la sua famiglia ora è rimasto solo l'altro cane, Major, un Labrador cioccolato che pure è spesso presente nelle sue foto sui social media. L'attrice ha sempre mostrato interesse e si è spesa in prima linea per la tutela e il benessere degli animali: nel dicembre 2024 ha collaborato diverse associazioni prestando il suo volto e la sua voce.

La perdita di Myrtle ha suscitato tante reazioni di affetto e solidarietà e tra queste ce ne è una che non passa inosservata: quella della collega Jennifer Aniston che ha commentato: "Mi dispiace tanto. Vi voglio bene e sono sempre qui per voi".