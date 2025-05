Una nuova vita per la cagnolina Alma: legata a una catena e malata di tumore

La cagnolina Alma



Viveva legata a una catena, il pelo sporco e arruffato, gli occhi spenti dalla sofferenza, era malata e trascurata, ma oggi Alma ha una nuova vita piena di amore e gioia. Dopo aver vissuto alla catena a Rivalba, nel Torinese, per lei è iniziato un nuovo capitolo.

La storia di Alma: un'esistenza alla catena

La storia di Alma è una di quelle che scaldano il cuore e dimostrano quanto amore, attenzioni e cure possano fare la differenza nella vita di un essere vivente. Alma è una cagnolona simil Spinone di 10 anni e viveva in condizioni critiche, non solo per via dell’ambiente sporco e fatiscente in cui era costretta da una catena arrugginita. Ma a destare preoccupazione non era solo il contestato in cui era costretta a vivere, ma soprattutto la massa sporgente, tumefatta e sanguinante, che presentava sull’addome, oltre alle problematiche legate all’eccessiva magrezza.

A porre fine a quella situazione crudele sono state le Guardie zoofile dell'Oipa di Torino che hanno recuperato la cagnolina dandole così una seconda opportunità. Le Guardie zoofile sono volontari appartenenti ad associazioni riconosciute che svolgono attività di pubblici ufficiali nella repressione dei crimini contro gli animali. Vengono nominate per decreto dalle Prefetture e agiscono insieme alle Forze dell'Ordine. Il loro intervento ha permesso ad Alma di essere curata dal tumore e iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Una nuova esistenza in una famiglia amorevole: "Buona vita Alma!"

Alma oggi sta bene ed è felice



La sua storia ha colpito profondamente una donna di Torino, che ha scelto di aprire le porte della sua casa, e del suo cuore, a questo cane sfortunato, per donarle una seconda possibilità. Oggi Alma sta bene, vive in un ambiente adatto alle sue necessità, coccolata e accudita come merita.

"La situazione disperata in cui viveva è solo un lontano, brutto ricordo e per questo dobbiamo ringraziare non solo la persona che la sta accudendo amorevolmente, ma anche coloro che non si sono voltati dall’altra parte e che hanno allertato le Guardie Zoofile segnalando la sua situazione. Buona vita, Alma!", è l'augurio dell'organizzazione che si occupa dei diritti degli animali come Alma.