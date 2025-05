Salvato a Bologna il cane Argo: era legato alla catena in un appartamento abbandonato

Argo, un molosso abbandonato in un appartamento dismesso a Bologna è stato trovato legato con una catena a un termosifone, senza cibo e con acqua sporca. Salvato dall'Oipa, ora è al sicuro, mentre la persona che lo deteneva in quelle condizioni è stata denunciata per maltrattamento.

Legato a un termosifone con una catena di un metro, solo in casa, senza cibo e con acqua sporca: viveva così Argo, un giovane molosso, abbandonato in un appartamento ormai in disuso a Bologna. Accanto a lui solo una ciotola con po' di acqua sporca. Una solitudine a cui nessun essere vivente dovrebbe mai essere condannato.

La storia di Argo: abbandonato da solo a casa e a catena

Il cane Argo, detenuto in condizioni di maltrattamento a Bologna



Argo viveva da solo in un piccolo appartamento abbandonato a Bologna. La stanza era vuota ad eccezione di un letto, una ciotola con acqua ormai vecchia, qualche mobile vecchio, e una catena corta che gli impediva anche di girare per l'ambiente.

A salvarlo sono state le Guardie zoofile dell'Oipa di Bologna, che lo hanno trovato in condizioni disumane e lo hanno subito sequestrato. Il povero cane, visibilmente provato, era impossibilitato a spostarsi e viveva su un materasso intriso di urina, in un appartamento sporco, trascurato e non abitato. Accanto a lui solo una ciotola con po’ di acqua sporca.

Al momento del sequestro, le Guardie zoofile hanno anche notato anche sangue vivo nelle sue feci, spia di una probabile sofferenza fisica. Per questo è stato portato subito dal veterinario, dove ha ricevuto le cure necessarie e ora si trova al sicuro al canile comunale. La persona che lo aveva lasciato in quelle condizioni invece è stata denunciata per detenzione incompatibile e maltrattamento di animali.

"Tenere un cane in queste condizioni non è solo una condotta crudele ma anche illegale – ha dichiarato Erika Ciccioli, coordinatrice delle Guardie dell'Oipa di Bologna – Pur nella sfortuna di aver vissuto in quelle condizioni, Argo è stato tratto in salvo. Una volta concluso l’iter giudiziario, potrà ricominciare a vivere con l’aiuto di una famiglia amorevole".

Abbandonare il cane in casa è reato: cosa succede in questi casi e dove finirà Argo

Non deve stupire che l'umano di Argo sia stato denunciato per maltrattamento di animali: abbandonarlo in quelle condizioni di solitudine e privazione configura una detenzione incompatibile con le più basilari necessità etologiche dell'animale.

La legge italiana non considera di per sé illecito lasciare un cane da solo in casa, così come la detenzione a catena non è considerata necessariamente maltrattamento. Costituiscono però reato le condotte di pesante trascuratezza e di prolungato disinteresse confronti dell’animale.

Nel caso in cui il cane si trovi in condizioni di vera difficoltà, l'autorità giudiziaria competente può disporne il sequestro. Si tratta di un sequestro preventivo, una misura cautelare volta a far si che l’animale non sia più nella disponibilità del suo detentore, in modo da fermare la condotta criminosa e far sì che non causi conseguenze più gravi.

L'iter però è tutt'altro che finito: dopo il sequestro si apre il procedimento penale e solo al termine il cane sequestrato può essere effettivamente adottato. Prima dell'eventuale condanna o assoluzione l'animale può solo essere dato in affidamento temporaneo. Una speranza per Argo, dopo tutto quello che ha già passato.