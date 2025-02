Igor, il Pitbull che ha vissuto 5 anni legato a una catena: “Ora che è stato liberato cerca la persona giusta”

Igor è un simil Pitbull tigrato di 6 anni. Ha vissuto per 5 anni legato a una catena a Caserta senza vivere nessun tipo di esperienza se non la solitudine. Ad alleviare le sue sofferenze ci hanno pensato le volontarie che il mese scorso lo hanno salvato portandolo in uno stallo. Ora però Igor ha bisogno di amore vero per iniziare a vivere davvero.

Il cane Igor ha conosciuto solo quello che c'era a portata della catena a cui era sempre legato. Dei suoi 6 anni, 5 li ha trascorsi senza vivere, costantemente legato a catena senza possibilità di liberarsi e di fare quelle esperienze che rendono la vita degna di essere vissuta.

La storia di Igor: dalla catena alla speranza

I suoi unici contatti erano alcune persone della sua città, Caserta, che gli davano da mangiare, ma per il resto del tempo restava legato con quel poco di riparo che aveva a disposizione per proteggersi dal caldo in estate e dal brutto tempo in inverno.

La sua vita però è cambiata quando la sua strada ha incrociato quella della volontaria animalista Linda Laiso. La donna, insieme a un'altra volontaria, è venuta a sapere delle condizioni in cui viveva Igor si è rivolta al suo umano, che lo ha ceduto. Da quel momento per il simil Pitbull è iniziata un nuovo capitolo, anche se si trova nel box di uno stallo privato.

Igor nel suo box



Igor fisicamente è in perfetta salute, quello che gli manca è una persona capace di relazionarsi a lui nel modo giusto: "È molto docile con le persone e nel box si dispera perché vuole attenzioni e coccole – spiega Linda – Sarebbe bello se dopo 5 anni a catena potesse vivere in una famiglia capace di dargli tutto l'amore che non ha mai ricevuto".

Pitbull: un cane non per tutti

La ricerca dell'amore e della famiglia perfetta però è una strada tutta in salita per Igor, sia in conseguenza del suo vissuto, povero di esperienze e di confronto, sia per la razza a cui appartiene. Proprio la parola "coccole" infatti cela due lati importanti da valutare per chi approccia con questa razza: nonostante le privazioni Igor accetta il contatto con le sue salvatrici ma ciò non vuol dire che sia così per tutti.

I Pitbull sono stati anticamente selezionati dall'essere umano per essere dei perfetti combattenti: venivano sfruttati per i combattimenti tra cani e con altri animali, compresi i tori, dai quali viene il nome "Pit-bull".

Inizialmente questi incontri erano legali, ma dall'Ottocento in poi sono stati messi al bando in buona parte d'Europa. Anche dopo, però, i Pitbull sono stati usati per combattimenti clandestini, che continuano anche ai giorni nostri, e la loro cattiva fama li ha portati a venire sfruttati anche dalla criminalità.

Molti individui che morfologicamente conservano le caratteristiche del Pitbull possono quindi essere poco compatibili con altri cani, soprattutto maschi, e Igor è tra questi. Per lui le volontarie consigliano una famiglia esperta di questa razza, senza bambini, e dove possa essere "figlio unico".

Per vivere con loro ci vuole quindi grande consapevolezza e non solo amore. I Pit infatti si legano profondamente alla loro famiglia e quando vengono capiti sono tra i cani più affettuosi che esistano, ma ci vuole conoscenza delle loro caratteristiche. Oggi i canili sono pieni di Pitbull presi con superficialità e poi rimandati al mittente. Se ben compreso e molto amato, Igor però può uscire da questo sistema.

Per maggiori informazioni sull'adozione di Igor è possibile contattare Linda Laiso su whatsapp al numero: 3483225213