La storia della cagnolina Bamboo, da 21 anni insieme al suo amico umano

Da oltre 20 anni, la cagnolina Bamboo vive con Jean-Michel. Oggi, a più di 21 anni dal giorno in cui era stata abbandonata, è ancora attiva e affettuosa. Con lei vivono la figlia Alice e la giovane dalmata Prunelle. La famiglia spera che resti con loro ancora a lungo: "Mi segue ovunque. Sento in lei la gratitudine che prova nei miei confronti"

Da più di 20 anni la cagnolina Bamboo vive con il suo umano Jean-Michel, nella regione Maine-et-Loire, in Francia. Solitamente un cane come Bamboo ha un'aspettativa di vita che non supera i 15 anni, nella migliore delle ipotesi. La nonnina di Jean-Michel, invece, dopo aver superato i 21 anni sembra intenzionata a proseguire ancora a lungo il suo cammino.

"A volte ha momenti di debolezza, ma per il resto è in buona forma per la sua età e cammina molto", ha raccontato Jean-Michel all'associazione 30 Millions D'Amis. Un miracolo se pensiamo che Bamboo era stata abbandonata quando aveva pochi mesi di vita.

Dall'abbandono a una lunga vita di amore

Da oltre vent'anni la cagnolina Bamboo vive con Jean-Michel. Ora in pensione, questo ex ferroviere ha visto il suo destino legato a quello di Bambou per puro caso, un giorno del 2004: "Io e il mio collega eravamo andati a controllare alcune rotaie quando abbiamo visto del fumo nelle vicinanze. Siamo andati a vedere, la cagnolina era in mezzo a una vasta area viaggiatori, vuota. Era rimasto solo un piccolo falò e lei aspettava tutta sola".

La prima ipotesi avanzata da Jean-Michel quel giorno era che qualcuno l'avesse abbandonata, ha aspettato nella speranza di un pentimento ma nessuno è tornato in quel luogo nei giorni successivi, così ha deciso di prenderla lui e portarla a casa dai suoi due figli. A distanza di oltre 20 anni la loro storia continua: "Mi segue ovunque. Sento in lei la gratitudine che prova nei miei confronti, soprattutto per la vita che conduce in casa".

Oggi Bambou passa le sue giornate a scorrazzare nel vasto giardino di casa, forse un po' più lentamente di prima, ma con ancora tanta voglia di muoversi. Non è sola, con lei c'è la figlia Alice, frutto della sua unica cucciolata, e una giovane dalmata, Prunelle, arrivata solo un anno fa. Insieme sono un trio scatenato, anche grazie al carattere forte di Bamboo. "A volte sa essere piuttosto scontrosa, come il giorno in cui, per strada, ha strappato una manciata di peli al cane del sindaco della città", sorride Jean-Michael ricordano l'episodio.

La famigliola si augura che questa nonnina dalla grande personalità resti con loro il più a lungo possibile, e chissà, magari anche aggiudicarsi il titolo di cane più vecchio del mondo.

Come aiutare il cane a vivere più a lungo

Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports, il Jack Russell Terrier è il cane più longevo del mondo, con un'aspettativa di vita media di 12,72 anni. La storia di Bamboo è unica anche perché la longevità è più diffusa tra i cani di piccola taglia, ben più piccoli di lei.

I cani di piccola taglia, infatti, vivono mediamente molto più a lungo di quelli di grandi dimensioni, un fenomeno legato anche a una maggiore propensione a sviluppare tumori tra gli individui più grandi, come sostenuto da uno studio pubblicato su The American Naturalist.

Anche i cani più grandi però possono aumentare la loro aspettativa di vita grazie all'esercizio fisico costante fatto di giochi all'aperto e lunghe passeggiate. L'attività fisica aiuta a gestire e a tenere sotto controllo il peso corporeo del cane ed è solitamente associata ad effetti fisiologici anti-età che generalmente allungano la vita. Anche se l'esercizio fisico da solo non allungherà direttamente la durata della vita di un cane, può aiutare a migliorare il suo stato fisico insieme a quello psicologico. Un cane sano e felice sicuramente vive più lungo.