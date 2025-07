Morto l’elefante più anziano del mondo: Vatsala aveva oltre 100 anni

Vatsala, l’elefante più anziano conosciuto al mondo, è morta a oltre 100 anni di età. Viveva nella Panna Tiger Reserve, in India. Non vedente dal 2020, in questi decenni ha fatto da "nonna" a tantissimi cuccioli nati e cresciuti nella riserva.

Vatsala era nata nei primi decenni del Novecento, anche se non si conosce con esattezza la sua data di nascita.



L'elefante asiatico più anziano conosciuto al mondo è morto all'incredibile età di oltre 100 anni. Si chiamava Vatsala e viveva in uno stato di semi-libertà all'interno della Panna Tiger Reserve, un'area protetta nell’India centrale. Gli elefanti, sia quelli asiatici che quelli africani, sono animali molto longevi e superano tranquillamente i 60 anni d'età. Perciò, il traguardo incredibile raggiunto da Vatsala supera di gran lunga la media della specie.

L'elefantessa è morta all'inizio di questo mese, lasciando un vuoto profondo tra i guardiani che l'hanno accudita e seguita per decenni, così come tra gli altri elefanti della riserva, noti per sperimentare qualcosa di molto simile al nostro lutto e in grado persino di "piangere" e seppellire i propri simili defunti, soprattutto i cuccioli. La notizia è stata data da Anupam Sharma, funzionario dell'Indian Forest Service: "Con il cuore pesante salutiamo Vatsala, la matriarca ultracentenaria di Panna. La tua eredità vive ancora".

La storia di Vatsala, da elefante domestico a nonna dei cuccioli

Nata nei primi decenni del Novecento tra le foreste del Kerala, Vatsala ha vissuto i suoi primi anni come elefante "domestico" e da lavoro, pratica molto comune nell'India del secolo scorso. Gli elefanti, infatti, veniva usati per trasportare e spostare soprattutto grossi tronchi e altri oggetti pesanti. Poi, nel 1972, fu trasferita quando aveva già oltre 50 anni nello stato del Madhya Pradesh, per poi arrivare a Panna nel 1993.

Nonostante non avesse mai avuto figli, nel tempo era comunque diventata una vera e propria "nonna" per molti cuccioli nati cresciuti nella riserva. Come altre femmine anziane, li guidava, li proteggeva, insegnava loro come muoversi nella foresta e come trovare cibo e acqua. "Era come una nonna", ha raccontato al Times of India Maniram God, uno dei suoi custodi. "Si prendeva cura dei piccoli, li accompagnava ovunque. Ma stava sempre alla larga dai maschi adulti. Sempre".

Gli ultimi anni tra problemi di salute e affetto dei custodi

Gli elefanti vivono il lutto, piangono la perdita dei propri simili e seppellisco i cuccioli con veri e propri rituali funebri



Quella distanza, in realtà, era frutto di esperienze molto dolorose. Vatsala era stata aggredita due volte da un maschio chiamato Ram Bahadur, che ha tentato di accoppiarsi con lei prima nel 2003 e poi di nuovo nel 2008. Il primo "approccio" fu particolarmente violento e l'elefantessa riportò gravi lesioni interne che necessitarono di cure veterinarie molto complesse durate ben 9 mesi.

Nel 2020, a causa dell'età avanzata e della cataratta, aveva anche perso la vista, ma ciò non le aveva comunque impedito di continuare a muoversi libera tra la foresta, anche grazie all'aiuto dei suoi custodi, che non le hanno mai fatto mancare il loro aiuto e il loro supporto emotivo. Ma nonostante la sua straordinaria longevità, Vatsala non entrerà nel Guinness dei primati. Non ci sono documenti ufficiali che attestano con certezza la sua esatta data di nascita.

Il "mistero" della longevità dei grandi vertebrati

Il record ufficiale per l’elefante più anziano di sempre appartiene a un individuo morto nel 2003 all’età di 86 anni



Il record ufficiale resta a Lin Wang, un altro elefante asiatico morto nel 2003 allo zoo di Taipei, la capitale di Taiwan, all'età di 86 anni. L'incredibile longevità degli elefanti, così come quella di altri grandi vertebrati – dalle balene alle tartarughe delle Galápagos, passando per gli squali – è ancora un mistero in parte irrisolto. Gli animali più grossi hanno un numero maggiore di cellule, perciò dovrebbero avere maggiori possibilità di sviluppare mutazioni, malattie e tumori.

Eppure, elefanti, balene e altri giganti, sembrano quasi immuni a molte di queste malattie e hanno evoluto sistemi di controllo straordinariamente efficienti e ancora in parte sconosciuti. Da anni gli scienziati studiano la biologia e la genetica di queste specie, sperando di svelare i segreti della loro incredibile longevità. Nel frattempo, anche senza record ufficiale, il ricordo centenario di Vatsala continuerà a vivere tra i custodi della riserva e, sopratutto, negli insegnamenti che ha lasciato a tutti i giovani elefanti che ha accudito in questi anni.