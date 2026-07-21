La storia di Luna, l’orsa labiata salvata in India e affidata a un centro di recupero: era ferita e denutrita

Una cucciola di orso labiato, trovata sola e in gravi condizioni nella riserva di Bandhavgarh in India, è stata salvata e trasferita al centro Wildlife SOS di Bhopal. Ferita, denutrita e disidratata, affronterà un lungo percorso di riabilitazione.

Luna al centro di recupero per orsi Van Vihar



Disidratata, anemica, sottopeso e incapace di camminare correttamente a causa di una lesione alla zampa posteriore sinistra. Erano queste le condizioni in cui si trovava Luna, una cucciola di orso labiato (Melursus ursinus), una specie conosciuta anche con il nome di orso bradipo o orso giocoliere.

Grazie all'intervento del Dipartimento forestale del Madhya Pradesh, in India, la piccola è stata recuperata nella riserva delle tigri di Bandhavgarh, dopo averla trovata appunto abbandonata a se stessa e in pessime condizioni. Luna ha quattro o cinque mesi e l'intervento è stato fatto riconoscendo la necessità di cure veterinarie specialistiche. Per questo si sono adoperati gli operatori che l'hanno trasportata al centro di recupero per orsi Van Vihar di Wildlife SOS a Bhopal dove avrà bisogno di riabilitazione a lungo termine.

Il motivo dell'intervento è stato anche chiaramente spiegato dal Dipartimento forestale. I casi in cui prestare aiuto agli animali in natura devono infatti essere mirati e per quanto riguarda Luna era evidente che non potesse più contare sulla madre che non era nemmeno nella zona in cui è stata trovata la cucciola. A medio e lungo termine, infatti, ed eseguiti con cura, questo tipo di intervento rafforza la protezione della biodiversità locale e promuove una migliore convivenza tra uomo e fauna selvatica, con risultati duraturi e incoraggianti.

E' probabile che l'orsetta sia caduta da un albero, presentava infatti un'abrasione sulla pianta del piede della zampa posteriore sinistra, accompagnata da ulcere, desquamazione della pelle e l'assenza del quarto dito. Ulteriori esami hanno rivelato fratture all'anca, probabilmente causate dall'impatto con il suolo. A ciò si aggiungevano appunto la disidratazione, l'anemia e l'evidente stato di malnutrizione che hanno ulteriormente evidenziato le difficoltà affrontate dal cucciolo dopo essersi separato dalla madre.

Luna, la cucciola di orso labiato recuperata in India



L'orso labiato è così soprannominato per le sue labbra lunghe, particolarmente mobili e per il palato privo di incisivi superiori, combinazione ideale per aspirare gli insetti. Viene anche chiamato, come accennavamo, orso bradipo: non perché sia lento come quest'ultimo animale ma per la posizione i cui ama pendere dagli alberi. La specie è diffusa in India e anche nello Sri Lanka e si ciba principalmente di insetti. Nonostante l'aspetto che intenerisce, si tratta di uno dei plantigradi più aggressivi nei confronti degli esseri umani: il suo comportamento avversivo è prevalentemente legata alla naturale inclinazione a difendersi, soprattutto a causa della vista limitata, che può renderlo insicuro davanti a una potenziale minaccia.